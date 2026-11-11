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Uruguay Sub200: el país bajo el mar en una muestra fotográfica

Un universo de paisajes submarinos, corales y especies sorprendentes sale a la superficie en una exposición fotográfica que revela los secretos del océano uruguayo

Ofiuras o estrellas serpiente. 2025. Fotografía digital.&nbsp;

Ofiuras o estrellas serpiente. 2025. Fotografía digital. 

FOTO

ROV SuBastian.
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

¿Qué hay en las profundidades del mar que baña nuestras costas? Una expedición científica sin precedentes se propuso responder esa pregunta y el resultado puede descubrirse en Uruguay Sub200. Un viaje a lo desconocido, una muestra fotográfica en la Fotogalería del Espacio de Arte Contemporáneo.

Coral blando de la familia Primnoidae. 2025. Fotografía digital. Autoría: ROV SuBastian.

Coral blando de la familia Primnoidae. 2025. Fotografía digital. Autoría: ROV SuBastian.

Las imágenes fueron captadas durante una campaña de exploración realizada durante agosto y setiembre de 2025 a bordo del buque de investigación Falkor, en la que participaron 36 científicos y técnicos de 18 instituciones de seis países. Con ayuda de tecnología de última generación, el equipo recorrió cañones submarinos, arrecifes de coral y ecosistemas de hasta 4.000 metros de profundidad.

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El viaje reveló decenas de posibles nuevas especies para la ciencia, cientos de registros inéditos para Uruguay y paisajes de una biodiversidad extraordinaria. También permitió documentar el naufragio del destructor ROU Uruguay, a más de 1.100 metros bajo la superficie.

Submarino ROV SuBastian. 2025. Fotograf&iacute;a digital. Autor&iacute;a: Alex Ingle.

Submarino ROV SuBastian. 2025. Fotografía digital. Autoría: Alex Ingle.

Con curaduría de Leticia Burone, Alejandro Sequeira y Lucas Carabajal, la exposición transforma esos registros científicos en una experiencia visual que invita a reconsiderar nuestra relación con el mar.

Las fotos de esta nota fueron tomadas del sitio del Centro de Fotografía de Montevideo.

Uruguay Sub200. Un viaje a lo desconocido. Fotogalería del Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), Arenal Grande 1930, Montevideo. Entrada libre.

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