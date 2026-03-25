Tres Cruces es el primer shopping en recibir el reconocimiento Marca País Uruguay

El martes 17, Tres Cruces se convirtió en el primer shopping uruguayo en recibir la distinción Marca País Uruguay, un reconocimiento que integra a empresas que representan los valores, la identidad y la proyección internacional del país. A través de su programa de licenciamiento, Uruguay XXI reconoce a organizaciones que destacan por su calidad y capacidad de competir en los mercados internacionales, brindándoles una plataforma de visibilidad que fortalece su reputación y prestigio.
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Tres Cruces obtuvo uno de los puntajes más altos y tiene como principal atributo ser un punto de conexión de Uruguay: es puerta de entrada y salida para miles de personas que se desplazan entre Montevideo y el interior, así como para visitantes internacionales que llegan al país.
El gerente general de Tres Cruces, Marcelo Lombardi, dijo que “miles de personas pasan por Tres Cruces cada día y, para muchos, es la puerta de entrada a Montevideo y al país”. Y agregó: “Ser parte de Marca País reconoce ese rol que tenemos como espacio de conexión entre personas, ciudades y experiencias, y nos impulsa a seguir mejorando nuestros servicios y proyectando a Uruguay desde este punto clave de movilidad, cultura e innovación con propósito”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, aseguró: “Marca País reconoce a organizaciones que cumplen estándares vinculados al origen, la gestión, la sostenibilidad y la capacidad de proyectar al país en el exterior. Cada nueva empresa licenciada se suma como embajadora de esos valores y contribuye a fortalecer la reputación internacional de Uruguay. Es un placer darle la bienvenida a este grupo a Tres Cruces”.