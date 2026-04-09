Una empresa nueva en el sector agropecuario, aunque con mucha historia
Se celebró la creación de Raizar Agro, una empresa que nace de la fusión de tres compañías de larga trayectoria
De Raizar Agro: Federico Bellenda, Carlos Ameneiros, Juan Alzugaray, Nicolás Kaplan y Felipe González.
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Gabriel Alonso, Pablo Rivao, María Eugenia Bica, Guillermo Viola y Valentin Berretta.
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Carlos Lavista y Gonzalo Charbonnier.
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Felipe González Badano, Gustavo Ripoll, Ignacio Zabaleta y Roberto Asteciano.
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Arriba: Tomás Molina, Carlos García Pintos, Felipe González Badano, Maximiliano Finn, Felipe González Menéndez, Federico Bellenda y Juan Pablo Gaggero. Abajo: Gabriel Di Giovannantonio y Joaquín Basso.
Raizar Agro surge de la alianza estratégica de Agroenfoque, Lanafil y Procampo —tres empresas con larga trayectoria— con el objetivo de ofrecer al sector agrícola nacional una propuesta completa de insumos y servicios para cultivos y pasturas. El anuncio se realizó en el Country San Isidro de Mercedes, en el marco de la Expoactiva en Soriano, durante un encuentro con clientes y amigos.
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Según anunciaron en la celebración, la nueva compañía inicia sus actividades con una oferta integral que abarca genética vegetal, nutrición, protección de cultivos, inoculantes, negocios de granos y subproductos, un equipo técnico destacado y una estructura comercial y logística de alcance nacional. “Estamos muy entusiasmados con este nacimiento, que representa una alianza estratégica para potenciar soluciones en el campo”, comentó el CEO de Raizar Agro, Juan Alzugaray.
Esta empresa combina décadas de experiencia, conocimiento en el rubro, fuerte presencia territorial y experiencia productiva, y cuenta con una sólida confianza construida por las firmas fundadoras. Esta integración permitirá potenciar fortalezas técnicas, equipos comerciales y capacidades logísticas, asegurando disponibilidad de insumos, cercanía con el productor y soluciones adaptadas a cada rubro y región del país. En ese sentido, Raizar Agro representará y distribuirá marcas líderes del mercado nacional e internacional a partir de la incorporación de tecnología de vanguardia y desarrollos innovadores que permitan mayor eficiencia y competitividad a los sistemas productivos.