En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

Entre la Lotería, que administra de manera directa la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), y los juegos explotados por permisarios privados que están bajo su regulación y control, el año pasado hubo apuestas por un monto equivalente a US$ 677 millones.

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En pesos constantes —descontada la inflación—, el aumento en 2025 fue de 5,3%, surge de las estadísticas informadas por la DNLQ y cálculos de Búsqueda .

Salvo el 5 de Oro, todos los juegos captaron más apuestas —en valores reales— que en 2024, aunque tienen distinto peso en el total.

Supermatch significó casi 29% de las apuestas del año pasado, algo más que la Quiniela (27%). La Tómbola, el 5 de Oro y la Quiniela Instantánea tuvieron una participación similar, de en torno a un 13%, según los datos informados por la repartición del Ministerio de Economía (MEF).

La Lotería es una modalidad de juego que viene perdiendo terreno desde hace algunos años; significó el 3% de las apuestas totales del 2025.

Nuevos controles y normativa

En 2025, la DNLQ incrementó los controles y fiscalizaciones a explotadores de juego, lo que “ha generado una mejora en el funcionamiento en cada uno de los lugares inspeccionados”, surge de la memoria del Poder Ejecutivo publicada al completarse el primer año de gestión. Informó, por otro lado, que a partir de 2026 se pondrá en práctica una nueva “regionalización con rotación de inspectores para el interior del país”.

Asimismo, la repartición realizó un acuerdo con la empresa META por el cual se incorpora la posibilidad de ordenar bloqueos en sus redes sociales por suplantación de identidad, estafa o promoción del juego ilegal. En coordinación con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), se estableció un nuevo protocolo de bloqueo de sitios ilegales de juego que generó una “mejora en tiempos de ejecución”. En ese sentido, el documento detalla que se han bloqueado 1.620 sitios ilegales por este procedimiento.

En materia legislativa, la DNLQ elevó a consideración de las “máximas autoridades del MEF” un proyecto para modificar la distribución del IVA generado por el juego Supermatch e incorporar como beneficiarios a la Secretaría Nacional del Deporte y al Comité Olímpico.

Paralelamente, propondrá otra iniciativa legal con una propuesta de actualización de “toda la normativa de rifas que se encuentra vigente y casi sin modificaciones desde la década del 70”.