Arribo de turistas produjo US$ 928 millones en el verano; Ministerio destaca impacto de sus políticas

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El Ministerio de Turismo (Mintur) hizo una evaluación positiva de la última temporada estival, basado en información de los visitantes del exterior.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, “el país evidenció un crecimiento sostenido en la actividad turística, consolidando al sector como uno de los principales exportadores de servicios”, informó en su web ayer, miércoles 8.

Ingresaron al país un total de 1.301.913 visitantes, de los cuales 900.385 fueron argentinos y 155.931 brasileños; no presentó una comparación de estos datos con la temporada anterior.

El gasto turístico total fue de US$ 928 millones entre diciembre y febrero pasado, un aumento del 3% respecto a iguales meses de la temporada 2024-2025.

Destacó que hubo un “incremento significativo” —de 11,9%— en el gasto promedio por visitante, que se ubicó en US$ 713, lo cual “refleja tanto una mayor capacidad de consumo de los turistas como una valorización de la oferta turística nacional”. La estadía promedio fue de ocho noches, un crecimiento de 8,7%.

Para el Mintur, estos indicadores “confirman una tendencia positiva para el sector turístico, destacando el atractivo de Uruguay y el impacto favorable de las políticas y estrategias orientadas a fortalecer la actividad”.