¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Unicef presentó Fábrica de Momentos, una suscripción para transformar la rutina en juego

Una iniciativa que invita a transformar los momentos cotidianos en familia en experiencias significativas a través del juego y la creatividad

Emilia Larriera y Francisca Rótulo.

Emilia Larriera y Francisca Rótulo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Unicef: gerenta de Movilización de Recursos Isa González, embajadora María Noel&nbsp;Riccetto y representante en Uruguay Francisco Benavides

De Unicef: gerenta de Movilización de Recursos Isa González, embajadora María Noel Riccetto y representante en Uruguay Francisco Benavides

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ivonne del Valle, Francisco Báez y Felipe Rajchman.

Ivonne del Valle, Francisco Báez y Felipe Rajchman.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Florencia Pizzani con Federica y Jesús Graña.

Florencia Pizzani con Federica y Jesús Graña.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Fábrica de Momentos es una propuesta de Unicef pensada para transformar los momentos cotidianos en familia en experiencias inolvidables. La idea es que los más chicos de la casa jueguen en distintos momentos y lugares del hogar. La actividad se presentó en Magnolio Sala y combinó un espacio lúdico, la exhibición de los materiales y un taller de cocina a cargo de Xime Torres.

Se trata de una suscripción mensual que reúne seis entregas postales con contenidos digitales exclusivos. A través de esta propuesta, las familias reciben recetas saludables para coleccionar, libros de cuentos­, juegos­ y actividades, un planificador de menú semanal, además de pegotines y etiquetas para acompañar la experiencia. Fábrica de Momentos está dirigida a familias con niños de entre dos y ocho años, y cuenta con un personaje llamado Blupi, que funciona como guía a lo largo de las entregas. El proyecto busca que estas herramientas lúdicas integren a los más pequeños en la planificación de las rutinas y promuevan actividades vinculadas a ejes clave de la infancia, como la alimentación saludable, los hábitos cotidianos y valores como la solidaridad.

La gerenta de Movilización de Recursos de Unicef, Isa González, comentó a Galería que Fábrica de Momentos trae una serie de oportunidades para estar en familia. La idea es crear “momentos memorables” y generar “una excusa para compartir tiempo”, dijo.

Quienes deseen suscribirse pueden hacerlo a través de la página web de Unicef por un costo de 590 pesos mensuales. Además de recibir los materiales, estarán colaborando para que niños y adolescentes en Uruguay accedan a mejores oportunidades educativas

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Water, de Cristina Angelina. Salton Sea, California, Estados Unidos, 2014.

Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage