Unicef presentó Fábrica de Momentos, una suscripción para transformar la rutina en juego

Fábrica de Momentoses una propuesta de Unicef pensada para transformar los momentos cotidianos en familia en experiencias inolvidables. La idea es que los más chicos de la casa jueguen en distintos momentos y lugares del hogar. La actividad se presentó en Magnolio Sala y combinó un espacio lúdico, la exhibición de los materiales y un taller de cocina a cargo de Xime Torres.
Se trata de una suscripción mensual que reúne seis entregas postales con contenidos digitales exclusivos. A través de esta propuesta, las familias reciben recetas saludables para coleccionar, libros de cuentos, juegos y actividades, un planificador de menú semanal, además de pegotines y etiquetas para acompañar la experiencia. Fábrica de Momentos está dirigida a familias con niños de entre dos y ocho años, y cuenta con un personaje llamado Blupi, que funciona como guía a lo largo de las entregas. El proyecto busca que estas herramientas lúdicas integren a los más pequeños en la planificación de las rutinas y promuevan actividades vinculadas a ejes clave de la infancia, como la alimentación saludable, los hábitos cotidianos y valores como la solidaridad.
La gerenta de Movilización de Recursos de Unicef, Isa González, comentó a Galería que Fábrica de Momentos trae una serie de oportunidades para estar en familia. La idea es crear “momentos memorables” y generar “una excusa para compartir tiempo”, dijo.
Quienes deseen suscribirse pueden hacerlo a través de la página web de Unicef por un costo de 590 pesos mensuales. Además de recibir los materiales, estarán colaborando para que niños y adolescentes en Uruguay accedan a mejores oportunidades educativas