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Uruguay y Japón celebraron 105 años de relaciones diplomáticas en el Palacio Santos

La visita oficial de la viceministra parlamentaria para Asuntos Exteriores del Japón, Eri Arfiya fue el marco para una celebración que reunió a autoridades de ambos países

Embajador de Japón Okada Kenichi, viceministra parlamentaria para&nbsp;Asuntos Exteriores de Japón Eri Arfiya, canciller Mario Lubetkin y director&nbsp;general para Asuntos Culturales de Cancillería Fernando Lugris.

Embajador de Japón Okada Kenichi, viceministra parlamentaria para Asuntos Exteriores de Japón Eri Arfiya, canciller Mario Lubetkin y director general para Asuntos Culturales de Cancillería Fernando Lugris.

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Valentina Weikert
Directora de Montevideo Taiko y presidenta de la Asociación Japonesa en el&nbsp;Uruguay (AJU) Gabriela Haruta junto a Hugo Fattoruso y Albana Barrocas.

Directora de Montevideo Taiko y presidenta de la Asociación Japonesa en el Uruguay (AJU) Gabriela Haruta junto a Hugo Fattoruso y Albana Barrocas.

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Valentina Weikert
Hanae Takahashi y Yuika Oe.&nbsp;

Hanae Takahashi y Yuika Oe. 

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Valentina Weikert
Isidoro Hodara y secretario nacional&nbsp;de Deporte Alejandro Pereda.

Isidoro Hodara y secretario nacional de Deporte Alejandro Pereda.

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Valentina Weikert
Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y Federico Perazza.&nbsp;

Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y Federico Perazza. 

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de las celebraciones por los 105 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay, la Embajada del Japón, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, realizó un encuentro especial en el Palacio Santos que reunió a autoridades nacionales, representantes diplomáticos e integrantes de la comunidad japonesa residente en el país.

La actividad se desarrolló el viernes 5 y tuvo como eje central la visita oficial de la viceministra parlamentaria para Asuntos Exteriores del Japón, Eri Arfiya, quien arribó a Montevideo para participar de las conmemoraciones y fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones. El encuentro contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la viceministra Eri Arfiya, el embajador de Japón en Uruguay, Okada Kenichi, así como autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos y referentes de instituciones vinculadas a la relación entre ambos países.

La celebración comenzó en el patio de la Fuente del Palacio Santos con una ceremonia protocolar en la que hablaron el canciller uruguayo y la representante del gobierno japonés. Durante sus intervenciones destacaron la solidez de una relación construida a lo largo de más de un siglo sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y los intercambios culturales, educativos y comerciales. Posteriormente, los invitados se trasladaron al patio de los Carruajes, donde tuvo lugar una propuesta artística especialmente concebida para simbolizar el encuentro entre ambas culturas.

La presentación reunió al conjunto Montevideo Taiko, perteneciente a la Asociación Japonesa en el Uruguay, integrantes de Cuareim 1080, el reconocido músico Hugo Fattoruso y la cantante Albana Barrocas. El embajador participó activamente de la propuesta, en una puesta en escena donde los sonidos de los tambores japoneses y uruguayos dialogaron en un mismo lenguaje musical. La actuación representó una fusión entre tradiciones ancestrales de ambos países, combinando la fuerza de la percusión taiko con los ritmos afrouruguayos para celebrar la amistad y el entendimiento cultural entre Japón y Uruguay.

Durante la presentación, Montevideo Taiko interpretó tres piezas emblemáticas de su repertorio.

La primera fue Arashi, palabra japonesa que significa “tormenta­” o “tempestad”. La obra transmite una energía intensa y dinámica a través de la fuerza de los tambores, reflejando la potencia característica de la percusión tradicional japonesa.

Luego fue el turno de Danketsushin, cuyo significado puede traducirse como “el corazón de la unidad” o “la solidaridad”. La composición expresa el espíritu colectivo y la emoción compartida mediante vibraciones y ritmos que simbolizan la conexión entre las personas.

Finalmente, el conjunto interpretó Fuuga tensho (“Ascender a los cielos”), una obra compuesta por Masaru Nishiguchi que combina la tradición del taiko con una profunda dimensión artística. La pieza propone un viaje de transformación y superación personal, invitando a trascender los desafíos cotidianos y conectar con dimensiones más profundas de la experiencia humana.

La agenda de la viceministra Eri Arfiya en Uruguay incluyó además una reunión con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, realizada durante su estadía en Montevideo. Asimismo, visitó la sede de la Asociación Cultural Cuareim 1080, mantuvo encuentros con integrantes de la comunidad japonesa en Uruguay y recorrió espacios emblemáticos, como el Jardín Japonés y el Museo Juan Manuel Blanes.

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