De Charli XCX a The Killers, tres razones para cruzar el charco por el Lollapalooza 2027

El Lollapalooza Argentina 2027 tendrá una combinación de nombres que bien justifica el viaje desde Uruguay. Travis Scott, Charli XCX y The Killers estarán entre las principales figuras de la edición, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. La programación también incluye a Tini, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana y Fontaines D.C., entre otros artistas.

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Para quienes todavía dudan si cruzar el Río de la Plata, estos son tres nombres recomendados por Galería que pueden terminar de convencerlos.

El rapero estadounidense llegará con una carrera que lo convirtió en una de las figuras más convocantes del hiphop contemporáneo. Nacido en Houston, Texas, Travis Scott desarrolló a lo largo de su carrera un sonido propio dentro del rap actual.

Su salto a un público masivo llegó con discos como Rodeo (2015) y Astroworld (2018). Este último incluye Sicko Mode, uno de sus mayores éxitos, junto con canciones como Stargazing y Stop Trying to Be God. Más tarde, Utopia (2023) consolidó su estilo y su lugar entre las figuras del rap de hoy.

Para los uruguayos que lo siguen, el festival será una oportunidad de escuchar en vivo temas como Goosebumps, Highest in the Room y FE!N, además de su repertorio más reciente.

Charli XCX, figura del pop

La británica Charli XCX lleva más de una década buscando nuevas formas de hacer pop. Comenzó a ganar reconocimiento internacional con canciones como Boom Clap y Break the Rules, pero luego se animó a experimentar con nuevos sonidos y a darle cada vez más espacio a la electrónica en su música.

En 2024, Brat la llevó a otro nivel de popularidad. Canciones como 360, Von Dutch y Apple impulsaron un fenómeno que trascendió la música y llegó a la moda y las redes sociales.

Su presentación en San Isidro puede atraer tanto a quienes siguen su carrera desde hace años como a quienes quieran descubrirla en vivo. Para el público uruguayo, será también una oportunidad de disfrutar de una producción de festival de gran escala y escuchar en directo sus canciones más conocidas junto con el material más reciente.

The Killers, clásicos del rock para cantar en vivo

Formados en Las Vegas en 2001, The Killers se instalaron en el rock internacional con Hot Fuss, su disco debut de 2004. Allí aparecieron Mr. Brightside, Somebody Told Me y All These Things That I've Done, canciones que siguen entre las más conocidas de su catálogo.

Con Sam's Town (2006), la banda amplió su sonido hacia un rock de estadios, con temas como When You Were Young y Read My Mind. A lo largo de los años mantuvo una presencia habitual en los grandes festivales y sumó canciones como Human y The Man.

Para quienes viajen desde Uruguay, el atractivo pasa por un repertorio que combina clásicos de los años 2000 con material más reciente. Es también uno de los nombres que puede convocar a un público más amplio que el del hiphop o la música electrónica.

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Cuánto cuestan las entradas y qué tener en cuenta para viajar

Tras el anuncio de la grilla, los abonos para los tres días se ofrecieron a 375.000 pesos argentinos (unos 9.808 pesos uruguayos) para la entrada general, 610.000 (15.955 pesos uruguayos) para Plus Rino y 950.000 (24.848 pesos uruguayos) para Lolla Lounge. Los precios no incluyen los cargos por servicio y corresponden a la etapa de venta anunciada en octubre, por lo que pueden cambiar. La venta oficial se realiza a través de All Access.

A ese gasto, los uruguayos deberán sumar los pasajes, el alojamiento y la comida. Compartir una habitación o un apartamento con amigos puede reducir el costo por persona. También conviene comparar las opciones para llegar al Hipódromo de San Isidro y volver después de los recitales.

El tren de la línea Mitre, ramal Tigre, conecta San Isidro con distintos puntos de Buenos Aires. Para las fechas del festival será necesario verificar los horarios y los servicios especiales que se anuncien, sobre todo para el regreso nocturno.

La grilla todavía deberá completarse con los horarios de cada artista. Cuando se publiquen, los viajeros podrán decidir si les conviene asistir las tres jornadas o concentrarse en el día en que actúen sus favoritos.

El cartel también incluye a The Prodigy, Cage the Elephant, RAYE, Lola Young, Sombr, Violet Grohl (hija de Dave Grohl, líder de Foo Fighters), Dillom, Leon Bridges y The Neighbourhood, entre muchos otros artistas. Para quienes viajen desde Uruguay, será una buena oportunidad de ver a varios músicos internacionales en apenas tres días.