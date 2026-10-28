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Halloween en Montevideo: qué hacer el fin de semana del 31

Los últimos días de octubre Montevideo se viste de Halloween con música, cine y actividades al aire libre vinculadas a esta festividad y al Día de los Muertos

Madre siniestra.

Madre siniestra.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Octubre trae propuestas para los fanáticos del terror. La Banda Sinfónica de Montevideo presenta este miércoles 28 de octubre, a las 20 horas, una nueva edición de su espectáculo Halloween Sinfónico en la Sala Lazaroff, con entrada gratuita. Bajo la dirección de Ignacio Fernández Chaves, el concierto propone un recorrido musical por atmósferas de misterio, fantasía y suspenso, además de reconocidas piezas de bandas sonoras cinematográficas.

Para los aficionados al cine de terror, LIFE Cinemas celebra la segunda edición de su Festival de Terror y Sangre con una cartelera para no dormir. Del 26 al 31 ocupará las cuatro salas de Tres Cruces con más de 30 películas, clásicos, estrenos y actividades especiales que llevarán el horror más allá de la pantalla.

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Por su parte, Movie presenta Horror Nights, una selección que combina títulos recientes como Madre siniestra y Clayface con clásicos del género como El resplandor, Los otros y El exorcista. Además, el sábado 31 de octubre, los complejos se ambientarán de Halloween con música y pantallas.

Al día siguiente de Halloween, el domingo 1º de noviembre, de 11 a 17 horas, la calle 25 de Mayo (entre Pérez Castellano y Bartolomé Mitre) se transformará en La Calle de los Altares, un punto de encuentro para toda la familia a propósito del Día de los Muertos. Esta celebración típica mexicana llenará la Ciudad Vieja de color y tradición, invitando a recordar a quienes ya no están a través de aromas, flores, música y sabores.

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