En el Parlamento, Carlos Negro criticó medidas de Bukele, destacó a Salle y valoró la mirada de Estados Unidos

Cada una de las últimas comparecencias de Carlos Negro en el Parlamento sigue un guion parecido. El ministro del Interior abre su visita con un balance de la gestión del gobierno en seguridad pública: las compras realizadas, la tecnología por incorporar, el aumento de efectivos policiales, las medidas previstas en el plan nacional y las cifras más generales sobre el delito. Luego llega el intercambio con los legisladores: empieza formal, por momentos excesivamente protocolar, y pronto se vuelve áspero, con interrupciones, reproches e ironías que construyen un clima caldeado, lo que confirma que la seguridad pública es, tal vez, el mayor botín político en disputa entre oficialismo y oposición.

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El jueves 22 no fue la excepción. Negro acudió a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, un ámbito al que, junto con su par del Senado, ha sido citado reiteradamente en sus menos de dos años de gestión. Esta vez lo convocó el diputado nacionalista Pablo Abdala, con una agenda doble: conocer el avance de organizaciones criminales brasileñas en Uruguay y saber qué se ha concretado del Plan Nacional de Seguridad Pública. A esa agenda se sumó un dato que llegó apenas dos días antes de la sesión: el aumento de 13,5% en los homicidios entre enero y setiembre.

Sin embargo, la discusión pronto cambió de plano a otro tema relacionado con la seguridad pública que se volvió dominante en el sistema político uruguayo: la defensa de unos y el cuestionamiento de otros a la estrategia aplicada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para reducir el poder de las pandillas y mejorar los índices criminales del país.

“Yo he asistido a algunas sesiones parlamentarias en donde se puso la foto del presidente de El Salvador en las pantallas. Era la foto, nunca se dijo qué medida de El Salvador pretendía implementarse en un país democrático y republicano como el Uruguay. Ponemos la foto en las pantallas del Parlamento, pero no se dice una sola idea de ese modelo para que se aplique en Uruguay. Ni una sola, nunca escuché ninguna, ¡pero ninguna! Ni una sola idea se ha caído”, afirmó Negro.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, estuvo a inicios de octubre en Uruguay para reunirse con dirigentes del gobierno y la oposición.

La reflexión del ministro llegó como respuesta a una intervención previa de Gustavo Salle, diputado de Identidad Soberana. En referencia al número de homicidios en Uruguay, Salle había asegurado que el país se encuentra “en una situación de conmoción interna”.

“Estamos muy pero muy mal. ¿Saben en qué situación estamos? En algo a lo que el espectro político le tiene terror: en situación de conmoción interna. Ese es el concepto fáctico y jurídico que la Constitución prevé para las medidas prontas de seguridad, ¡un instituto constitucional!”, advirtió.

El artículo 168 de la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a adoptar ese tipo de medidas en casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, un mecanismo utilizado durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco que quedó asociado al deterioro institucional que precedió al golpe de Estado de 1973.

Aunque Salle no hizo ninguna mención directa a El Salvador, Negro tomó sus palabras como la primera definición concreta de ese modelo por parte de un parlamentario ajeno al Frente Amplio. En materia de seguridad, El Salvador mantiene desde 2022 un régimen de excepción que se prorroga mensualmente y que suspende garantías como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

“Conozco hace quizás 20 años al diputado Salle. Nos encontramos en las antípodas filosóficas, ideológicas y jurídicas. Nunca estuve de acuerdo con Salle en absolutamente nada, pero hoy le tengo que reconocer un punto a su favor”, dijo Negro tras la intervención del diputado de Identidad Soberana. “Es la primera vez que yo escucho ponerle contenido a un presunto modelo de seguridad pública, muy alabado, muy publicitado, muy blandido por muchos dirigentes políticos, sobre todo de la oposición. Hoy él dijo claramente y sin titubear que el llamado modelo de seguridad pública de El Salvador era, en realidad, lo que equivalía a las medidas prontas de seguridad”, razonó.

“Las medidas prontas de seguridad llevaron a este país a la dictadura más cruel que haya conocido. Incluso con ese antecedente, el diputado Salle fue intelectualmente honesto, dijo: ‘Sí, ¿saben qué? El modelo de represión del delito, el que da resultado, es el de un régimen de excepción’”, concluyó.

A inicios de octubre, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, viajó a Uruguay para reunirse con distintos dirigentes del espectro político local, entre ellos Negro. Estuvo en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; participó en un almuerzo con Negro, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y el senador frenteamplista Daniel Caggiani; y mantuvo distintos encuentros con legisladores como Daniel Camy (Partido Nacional), Andrés Ojeda, Tabaré Viera y Adrián Juri (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Nicolle Salle (Identidad Soberana), y también con el expresidente Julio María Sanguinetti.

Entre otros puntos, Ulloa habló con los dirigentes uruguayos sobre la estrategia de seguridad de su gobierno, la cual fue destacada por varios de sus interlocutores de la oposición. “Hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña”, dijo, por ejemplo, Ojeda.

La referencia a Estados Unidos

La comparecencia de Negro en el Parlamento tuvo espacio también, al final, para hablar de Estados Unidos. Semanas atrás, el gobierno norteamericano anunció un acuerdo por el cual otorgará a Uruguay US$ 6,5 millones durante un año, destinados a diseñar un programa de seguridad pública enfocado en mejorar los controles de mercaderías de droga enviadas por el Puerto de Montevideo a Europa y el lavado de activos del narcotráfico en Uruguay.

“El momento es ahora porque lo barato sale caro y no colaborar ahora puede implicar no estar preparado para una amenaza más grande”, argumentó Chris Andino, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, durante una mesa redonda realizada el miércoles 21 con medios uruguayos, entre ellos Búsqueda. Andino es actualmente el principal representante de Washington en Uruguay debido a que el embajador Lou Rinaldi se encuentra fuera del país por razones de salud.

Andino se refería a los índices de delitos en Uruguay, en particular los homicidios, al entender que es una cifra y un estado de seguridad pública aún controlable en comparación a la existente en otros países de la región. El último informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior señaló que entre julio y setiembre de 2026 se registraron 111 homicidios, 19 más que en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 20,7%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los homicidios suman 312, un 13,5% más que los 275 registrados entre enero y setiembre de 2025.

“Yo vi las cifras y no quiero decir que son buenas, porque con que exista un homicidio en el año ya es malo, pero lo que Uruguay tiene ahora está manejándolo bastante bien. La violencia todavía no impacta a muchas zonas de la ciudad en comparación con lo que existe en otras partes de la región”, explicó.

Entre julio y setiembre de 2026 se registraron 111 homicidios, 19 más que en el mismo período de 2025. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Las palabras de Andino fueron citadas por Negro en la Cámara de Representantes: “Ayer tuvimos otra buena noticia, cuando el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, sin lugar a dudas una potencia mundial, hizo una valoración general de la situación de seguridad. Creo que es una buena noticia de cómo nos ven. Nos gusta tanto saber cómo nos ven desde el exterior. Parece que no nos ven tan mal como desde aquí adentro”.