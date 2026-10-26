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La Calle de los Altares 2026: Ciudad Vieja celebra el Día de Muertos

La tradicional celebración del Día de Muertos llega a la Ciudad Vieja con una agenda cultural que incluye altares, visitas guiadas, música y talleres

Dia de los Muertos (1)
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El próximo domingo 1º de noviembre, de 11 a 17 horas, la calle 25 de Mayo (entre Pérez Castellano y Bartolomé Mitre) se transformará en La Calle de los Altares, un punto de encuentro para toda la familia a propósito del Día de los Muertos. Esta celebración típica mexicana llenará la Ciudad Vieja de color y tradición, invitando a recordar a quienes ya no están a través de aromas, flores, música y sabores.

Uno de los epicentros de la jornada será la Embajada de México (25 de Mayo 512), que ofrecerá un variado programa cultural desde temprano. Las actividades comenzarán a las 10 horas con una sesión de maquillaje para pintarse el rostro como las tradicionales catrinas, organizada junto al Centro Cultural de España (CCE). Entre las 11 y las 14 horas se organizarán visitas guiadas a su altar cada media hora, seguidas por la narración de la Leyenda de Día de Muertos a las 14 y la charla explicativa ¿Qué es el Día de Muertos? a las 15. El cierre musical estará a cargo de Río Jarana con un taller de son jarocho (música tradicional de Veracruz) a las 16 horas.

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Además de la Embajada, el público podrá recorrer un circuito de altares distribuido en emblemáticos espacios e instituciones de la zona, como el Palacio Estévez, Mides–Migrantes, la Junta Departamental de Montevideo, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Artes Decorativas–Palacio Taranco, el CCE, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), el Museo Histórico Cabildo, la Fundación de Cultura Universitaria y Pinches Artistas.

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