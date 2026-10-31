‘Carrie’ cumple 50 años: la historia del clásico de terror y su regreso en la era de las redes sociales

Pocas imágenes retratan con tanta crudeza la herida del ridículo, la fragilidad y la cólera desatada como la de una chica sola bajo los focos de un auditorio escolar: una reina de graduación coronada entre vítores envenenados y empapada de pies a cabeza por una densa marea de sangre de cerdo.

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Aquella sacudida cinematográfica dirigida por Brian De Palma llegó a las salas el 3 de noviembre de 1976. Cinco décadas más tarde, la figura de Carrie White demuestra que sigue muy lejos de quedar sepultada entre los restos y cenizas de la ficticia localidad de Chamberlain, en Maine.

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Este 2026 constituye un doble hito para la leyenda: se cumple medio siglo del estreno de la aclamada película con la que De Palma adaptó por primera vez la novela de Stephen King, al tiempo que aterriza a escala global en Prime Video la nueva serie de ocho episodios escrita y dirigida por Mike Flanagan.

Porque, en estos cincuenta años de andadura, el universo concebido por el rey del terror ha ido mucho más allá de una simple trama de horror psíquico y poderes telequinéticos. Bajo su superficie late un retrato atemporal acerca del acoso en las aulas, los peligros del fanatismo religioso y el alto coste emocional del aislamiento humano.

A comienzos de los años setenta, Stephen King distaba mucho de ser el superventas multimillonario del terror mundialmente conocido. Por aquel entonces era un profesor de inglés mal remunerado en la Hampden Academy de Maine, obligado a complementar los ingresos familiares trabajando en una lavandería industrial mientras vivía junto a su esposa, Tabitha, en una modesta autocaravana.

Así, el nacimiento de Carrie estuvo a punto de naufragar antes de tiempo. Frustrado tras escribir las primeras tres páginas, en las que retrataba la humillación de la protagonista en las duchas escolares ante la súbita llegada de su primera menstruación, el autor arrugó los folios y los arrojó al cubo de la basura.

King sentía que no lograba conectar con la historia ni con la mentalidad de sus personajes femeninos. Sin embargo, fue Tabitha quien halló las hojas entre las cenizas de los cigarrillos, las alisó con paciencia y lo animó a perseverar.

En sus memorias On Writing (2000), el propio novelista recordaba lo que le espetó a su esposa: “No sé una mierda sobre chicas de instituto”. Y lo que hizo ella fue convertirse en su mejor brújula para descifrar la psicología y el día a día de las adolescentes.

En la primavera de 1974, la editorial Doubleday publicó la obra tras ofrecer un tímido anticipo de 2.500 dólares. La verdadera fortuna llegó poco después con la venta de los derechos para la edición de bolsillo, cerrada en 400.000 dólares, de los cuales la mitad (200.000 dólares) fueron a parar directamente al autor.

Esto le permitió colgar la tiza para volcarse en cuerpo y alma a la literatura. Y, mientras tanto, Carrie crecía: a una primera tirada prudente de 30.000 ejemplares en tapa dura le siguió otra en rústica. Impulsada por su posterior salto a las salas de cine, la primera novela de King acabaría superando con los años los cuatro millones de ejemplares vendidos.

De Palma y el arte del horror

En noviembre de 1976, la mirada de Brian De Palma no solo inauguró la inagotable relación entre Stephen King y la gran pantalla, un idilio que hoy supera el centenar de adaptaciones audiovisuales, sino que renovó por completo los códigos estilísticos del cine comercial de terror.

Con una modesta inversión de apenas 1,8 millones de dólares, el filme recaudó más de 33,8 millones en la taquilla estadounidense. El impacto fue tal que derribó los habituales prejuicios de la industria hacia el género y se abrió paso en la 49.ª edición de los Premios Oscar con dos candidaturas históricas: Sissy Spacek como Mejor actriz y Piper Laurie como Mejor actriz de reparto, gracias a sus interpretaciones respectivas de Carrie y Margaret White.

Carrie.

Buena parte de la fascinación que despierta la cinta reside en su valentía formal. Mientras que King optó en la novela por una narración fragmentada y casi testimonial (apoyándose en informes médicos, recortes periodísticos y transcripciones judiciales), De Palma prefirió abrazar un barroquismo visual heredero del mismísimo Alfred Hitchcock.

El realizador no dudó en arriesgar con recursos como la pantalla dividida durante la mítica matanza en el gimnasio escolar, o el uso de la cámara lenta reproducida en sentido inverso en la secuencia del cementerio para envolver al espectador en una atmósfera puramente fantasmal.

Cincuenta años después, momentos cumbre como el cubo cayendo sobre la protagonista o el brazo que emerge inesperadamente de la sepultura continúan figurando en cualquier antología sobre las escenas más aterradoras del séptimo arte.

Bajo la alargada sombra del clásico

La alargada estela de 1976 abrió paso a una cadena de relecturas y secuelas que, en su gran mayoría, quedaron atrapadas en la tibia indiferencia o en el puro descalabro en la taquilla.

El patinazo más recordado tuvo como escenario el corazón teatral de Nueva York en mayo de 1988 con el estreno de Carrie: The Musical. El montaje, que contaba con libreto de Lawrence D. Cohen y música de Michael Gore, intentó una arriesgada mezcla entre terror paranormal y números corales juveniles.

El experimento pasó a la leyenda negra de Broadway: tras dieciséis pases de ensayo y apenas cinco representaciones oficiales, la obra echó el cierre de forma fulminante con un agujero de entre siete y ocho millones de dólares, coronándose como el fracaso más costoso y célebre de su época.

Con la entrada del nuevo siglo, el cine y la televisión insistieron en resucitar la fórmula. En marzo de 1999 llegó a las salas The Rage: Carrie 2, una continuación firmada por Katt Shea y protagonizada por Emily Bergl en el papel de Rachel Lang, una hermanastra por parte de padre dotada de los mismos poderes telequinéticos, que tropezó con una gélida acogida comercial y de crítica.

Tres años más tarde, en 2002, el guionista Bryan Fuller adaptó el relato en una película televisiva para la cadena estadounidense NBC con Angela Bettis al frente. Concebido originalmente como el episodio piloto de una serie semanal, el proyecto acabó siendo cancelado antes de consolidarse.

Mucho más ambicioso fue el remake estrenado en cines en octubre de 2013 bajo la dirección de Kimberly Peirce. Con un presupuesto de 30 millones de dólares y una recaudación global de 84,8 millones, la producción se apoyó en el carisma interpretativo de Chloë Grace Moretz y Julianne Moore, aunque terminó viéndose empequeñecida por la insuperable sombra de la cinta clásica.

Mike Flanagan y la resurrección digital de Carrie

El estreno en octubre de 2026 de una nueva adaptación ha demostrado que revivir el mito con éxito exigía una profunda revisión tanto en la forma como en el fondo. La miniserie de ocho episodios, producida por Amazon MGM Studios bajo la batuta de Mike Flanagan, ha inaugurado una etapa de aplauso unánime.

Flanagan, consolidado como el lector audiovisual más lúcido y devoto del universo de Stephen King tras joyas como Gerald's Game, Doctor Sleep y The Life of Chuck, ha firmado una relectura que devuelve a la pesadilla su calado trágico y operístico.

Con la actriz canadiense Summer H. Howell en la piel de Carrie White y Samantha Sloyan encarnando a la fanática Margaret White, la serie traslada el nudo del horror al ecosistema de las redes sociales y el acoso algorítmico.

En la versión de Mike Flanagan, la sobrecogedora escena de las duchas no solo se ve desde el punto de vista de Carrie, sino que ella es consciente, a pesar de no comprender la implicación que tiene la era digital, de que está siendo grabada por sus abusadoras. Amazon MGM Studios

En la mirada de Flanagan, el traumático ataque en las duchas ya no queda confinado entre los azulejos del vestuario escolar: el incidente es grabado de inmediato por una marea de teléfonos, editado en microvideos y arrojado a las plataformas digitales, convirtiendo la vergüenza íntima en una lapidación pública interminable y sin escapatoria.

El propio Stephen King bendijo con entusiasmo esta actualización en sus redes sociales, sin escatimar en elogios para el cineasta: “La versión de Carrie de Mike Flanagan es brillante. Lo que dice sobre las redes sociales es impactante y verídico”.

Lejos de precipitarse hacia una catarsis de vísceras y fuego, el relato se toma su tiempo para profundizar en las secuelas clínicas del trauma, la salud mental en la adolescencia y el dolor del ostracismo.

Además, Flanagan rescata el espíritu analítico del libro original e incorpora al personaje de Adelaide (Kate Siegel) para indagar en la herencia biológica del don telequinético. Así, amplía la trama hacia una red clandestina de mujeres con facultades similares y da un giro decisivo al desenlace de la protagonista.

Una ambición que va más allá de un relato autoconclusivo. En declaraciones a Collider, el director confesó su deseo de prolongar este universo: “En mi escenario ideal, creo que son tres temporadas. Creo que Carrie tiene un arco maravilloso en tres actos. Es una trilogía, realmente”.

Summer H. Howell y Samantha Sloyan son las encargadas de dar vida a Carrie y a su madre Margaret White, unas interpretaciones que la crítica encuentra a la altura del reto. Amazon MGM Studios

Así es como, medio siglo después de que la mirada desencajada de Sissy Spacek sobrecogiera al mundo en los cines, Carrie parece haber encontrado su reflejo más amargo en la era de la hiperconectividad.

Porque el auténtico espanto que King concibió en aquella modesta caravana de Maine nunca dependió de muebles levitando, sino de la feroz crueldad con la que una comunidad acorrala a quien es diferente.

Y es que, en pleno 2026, la sangre que tiñe ese icónico vestido de fiesta ya no solo resbala por la tela blanca y empapa la tarima de un instituto: se desliza a través de pantallas táctiles, perpetuando el eco de una tragedia que sigue doliendo con la misma vigencia del primer día.

FUENTE:A partir de EFE