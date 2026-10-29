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    Lacalle Herrera: “Jorge Díaz, nada menos, el que le quiere ganar a Lacalle Pou”

    El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera bromeó con Julio María Sanguinetti sobre los dichos del prosecretario de Presidencia de cara a las elecciones de 2029

    Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti.

    Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti.

    FOTO

    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Los expresidentes de la República Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti llegaron puntuales al encuentro de Desayunos Búsqueda en el Movie Montevideo. Ayudados por sus bastones para caminar, se saltearon la instancia del lobby, donde se iban recibiendo a los invitados, e ingresaron directamente a la sala donde estaba por proyectarse Tiempo de calidad, el documental que recorre medio siglo de periodismo del semanario Búsqueda.

    El cine estaba casi vacío. Y los dos exmandatarios tuvieron un rato a solas para conversar sobre distintos temas de actualidad. Un asunto dominante de la charla, mientras se acomodaban en sus butacas en la primera fila, fue las elecciones presidenciales en Brasil. Pero también hubo espacio para bromas y comentarios filosos. El más incisivo fue Lacalle Herrera.

    Antes de ubicar la butaca que se le había asignado con su nombre, iba revisando en voz alta y señalando con el bastón al resto de los invitados que se sentarían a su lado. Hasta que llegó a ver escrito el nombre del prosecretario de Presidencia. “¡Mirá, Jorge Díaz, nada menos! El que le quiere ganar a (Luis) Lacalle Pou”, bromeó con Sanguinetti.

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    En una entrevista en el canal de stream de El País, Díaz habló sobre el panorama electoral que asoma para el 2029. “Lacalle Pou va a ser candidato, es candidato ya, proclamado el 2 de marzo de 2025. Es más, es el único candidato que tienen, no hay otro”, dijo. Y agregó: “Partiendo de esa premisa, obviamente que espero que estemos en las condiciones de hacer las cosas como las tenemos que hacer, para ganarle. Y yo estoy convencido de que le podemos ganar perfectamente. Es más —subrayó— yo le quiero ganar”.

    Jorge Díaz.

    Jorge Díaz.

    Sanguinetti, el “amigo” de Orsi

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, también fue blanco de los dardos de Lacalle Herrera. Al ver que iba a estar sentado junto a Sanguinetti, le dijo: “Saliste sorteado con Orsi”. Y enseguida agregó: “Bueno, vos sos amigo. A mí creo que no me tiene simpatía”.

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