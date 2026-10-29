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    Inseguridad alimentaria en menores de seis años cayó cuatro puntos porcentuales y el gobierno lo celebra como un “gol” de sus políticas para la pobreza infantil

    En tanto, el porcentaje de niños y adolescentes con exceso de peso creció siete puntos en 10 años y se ubicó en el 44,1%

    Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, durante la Jornada Nacional de Alimentación el lunes 26 de octubre.&nbsp;

    Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, durante la Jornada Nacional de Alimentación el lunes 26 de octubre. 

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    Manuel Tort/Presidencia de la República
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno sumó este lunes un nuevo “gol” de su gestión, según destacó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en la inauguración de una jornada sobre el derecho a la alimentación organizada por su cartera y los ministerios de Ganadería y de Salud Pública.

    Es que los últimos datos sobre seguridad alimentaria en Uruguay, que surgen de un adelanto de la Encuesta Continua de Hogares, “confirman una tendencia a la baja”, con una caída más pronunciada en la población de cero a seis años.

    La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares se redujo de 13,2% a 12,4% en el último año, mientras que los hogares en situación grave —cuando las personas “pasan hambre”— bajaron de 1,9% al 1,5%, informó la directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar.

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    Directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, durante la Jornada Nacional de Alimentación el lunes 26 de octubre. 
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    La jerarca añadió que la inseguridad alimentaria en menores de seis años mostró una reducción de 4,1 puntos porcentuales (pasó de 18,9% a 14,8% en un año). Se trata de “la baja interanual más pronunciada para este grupo” desde que se empezó a medir en 2022, destacó.

    “Uno no puede gritar goles y no hacer referencia a lo que falta, pero tampoco podemos dejar de decir las cosas en las que estamos avanzando. Y este gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi se puso desde el primer día como un objetivo central trabajar sobre la pobreza de los niños, niñas y adolescentes, y ese objetivo lo estamos cumpliendo”, afirmó Civila este lunes 26 en la Torre Ejecutiva.

    El ministro destacó que la caída en las cifras de inseguridad alimentaria se suma a la baja en las cifras de pobreza que fueron anunciadas este mes por el gobierno. El porcentaje de uruguayos bajo la línea de pobreza descendió de 16,6% en 2025 a 14,8% en el primer semestre de 2026. Los datos sobre inseguridad alimentaria “fuera de contexto capaz no digan demasiado, pero en el contexto de todos los demás datos que estamos recibiendo en estos días, nos dicen que vamos en el camino correcto”, dijo Civila.

    Al día siguiente, el presidente Orsi difundió en X los datos sobre la mejora en la alimentación de los menores de seis años y dijo que son reflejo de que su gobierno tiene un “rumbo claro”.

    Mejora el acceso a alimentos en los hogares más pobres

    Las cifras anunciadas esta semana son datos primarios de la Encuesta Continua de Hogares, que desde 2022 incorporó un módulo sobre inseguridad alimentaria, utilizando como referencia la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por su sigla en inglés) desarrollada por la FAO para evaluar el acceso a alimentos suficientes y adecuados de las familias. El informe completo será divulgado a mediados de noviembre.

    Los datos mostraron una reducción de la inseguridad alimentaria en el quintil de menores ingresos. En ese sector, que agrupa al 20% de los hogares más pobres y es el que tiene más dificultades para alimentarse, la inseguridad alimentaria moderada o grave bajó de 33% a 31,8% y la grave de 5,8% a 4,8%.

    “No es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”, dijo Melgar. “Estamos hablando de inseguridad alimentaria, hablamos de hambre. Son datos muy sensibles, pero es importante notar que los resultados acompañan las políticas”, añadió en rueda de prensa.

    El Parlamento y el gobierno trabajan en una ley que asegure el derecho a la alimentación

    Durante la jornada, en la que participaron los viceministros de Ganadería, Matías Carámbula, y de Salud Pública, Leonel Briozzo, y el senador Sebastián Sabini, hubo coincidencia en la necesidad de que Uruguay cuente con una ley que asegure el derecho a la alimentación, que no está garantizado de forma explícita en la Constitución.

    “Estamos en un proceso de discusión para establecer una ley marco, como tienen muchos países de América, que reconozca no solo el derecho a la alimentación, sino que establezca cuáles son las políticas públicas para asegurar este derecho”, dijo Sabini, que preside la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación del Parlamento. “Esperamos antes del fin del año que viene tener una propuesta para hacerle al Parlamento y que pueda discutir en profundidad este tema”, añadió.

    Carámbula, por su parte, hizo énfasis en que es necesario que haya un cambio “conceptual” que implique ver el alimento como un derecho: “El alimento no es mercancía, y ese es un cambio conceptual importante que tiene que reconocer esta nueva ley”.

    Exceso de peso en niños y adolescentes aumentó en la última década

    El Mides divulgó también esta semana los resultados de la cuarta ronda de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS), que se realizó sobre un grupo de 2.229 niños y niñas de entre 10 y 14 años, que la cartera monitorea desde 2013.

    De acuerdo al relevamiento, que se hizo en 2024, el 44,1% tiene exceso de peso (sobrepeso u obesidad), porcentaje que creció siete puntos desde 2013 y que es mayor en los hogares de más ingresos (46,1% frente a 40,5% en el tercil más bajo). El 17,5% de los niños y adolescentes tiene obesidad u obesidad severa.

    La encuesta, realizada por los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística, con apoyo de la Universidad de la República y Unicef, también reveló que seis de cada 10 niños probaron bebidas energizantes, aunque de ellos, solo uno de cada 10 las consume de forma diaria o semanal. A su vez, 26,8% probó alcohol alguna vez.

    “La experimentación con energizantes más que duplica a la del alcohol”, destacó el informe presentado por la gerenta de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo, y el director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, el lunes 26. El estudio advirtió sobre la posible “normalización” del consumo de bebidas energizantes a edades tempranas y la permisividad de los adultos, que muchas veces desconocen la composición y los perjuicios de estos productos.

    Por otra parte, la encuesta reveló que el 95% de los niños y adolescentes usa internet todos los días, mientras que el 80,7% usa el celular a diario.

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