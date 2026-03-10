¡Hola !

El Centro Cultural de Música presenta lo más destacado de la escena clásica actual

El Centro Cultural de Música presentó su temporada 2026, que tendrá como escenarios el Teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre

Cada año, la programación del Centro Cultural de Música es sustentada por sus socios a través del abono anual.

FOTO

Arthur Pequin
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Centro Cultural de Música (CCM) trae una nueva programación de música internacional a Montevideo, con una selección de orquestas, ensambles y solistas entre los más destacados de la escena clásica actual. Sustentada por sus socios a través del abono anual, la programación volverá a desplegarse entre el Teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre, con conciertos que comenzarán a las 19.30 horas.

La temporada abrirá el 6 de mayo en el Solís con los Solistas de Cámara de Praga, dirigidos por el célebre cornista Radek Baborák, en un programa que recorrerá obras de Mozart, Haydn, Britten, Sinigaglia y Schubert. Más adelante, el 30 de mayo, llegará al Sodre la Orchestre des Champs-Élysées bajo la dirección de Philippe Herreweghe, con un programa centrado en Schubert y Beethoven.

El Centro Cultural de Música presentó su temporada 2026 que tendrá como escenario al Teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre
El ciclo continuará el 16 de junio con el Sitkovetsky Trio, integrado por Alexander Sitkovetsky, Isang Enders y Wu Qian, que interpretará obras de Haydn, Schumann y Beethoven. El 5 de agosto será el turno del pianista kazajo Alim Beisembayev, una de las jóvenes figuras en ascenso del piano internacional, con obras de Schubert y Liszt.

Entre los puntos más fuertes de la temporada aparece el concierto del 20 de agosto, en el que el contratenor polaco Jakub Józef Orliski se presenta junto al ensamble Il Pomo d’Oro con el programa Beyond, dedicado a joyas del siglo XVII. En setiembre, el 17, llegará al Solís Sir András Schiff, uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo, en un recital cuyo programa será elegido por el artista el mismo día del concierto.

La programación seguirá el 6 de octubre con la Camerata Salzburg junto a la violinista española María Dueñas, una de las intérpretes jóvenes más celebradas del circuito internacional. El cierre será el 4 de noviembre, con Monteverdi Choir y English Baroque Soloists, dirigidos por Christophe Rousset, en una versión semiescenificada de Theodora de Händel.

Con esta nueva temporada, el CCM se fortalece como una de las principales plataformas de música clásica internacional en la capital, con una grilla que combina repertorio clásico, interpretación historicista y los nombres más conocidos de la escena contemporánea.

Toda la información en https://ccmusica.org.uy/abonos/, comunicándose al 092 828 829, o a través de la dirección de email [email protected]

