Elizabeth Taylor: las cintas perdidas, un documental que compagina entrevistas e imágenes inéditas

Han sido innumerables las declaraciones públicas realizadas por la intérprete. Tantas, que se puede realizar una selección de sus frases más rotundas y recopilarlas a modo de citas célebres que dan cuenta de un carácter particular.

“Siempre he admitido que mi mayor guía es la pasión”, dijo. Casada en ocho ocasiones con siete maridos, la vida personal de la actriz fue una montaña rusa. Un accidente fatal como el de su tercer marido, Mike Todd, y ciertas conductas reprobables de diferentes cónyuges fueron añadiendo nombres a su lista de matrimonios fallidos, entre los que destaca su enlace-divorcio-enlace-divorcio con Richard Burton­. De ahí que los matrimonios se cuenten como ocho y los maridos como siete.

Liz taylor 2 HBO Carmen Jimenez.jpg Elizabeth Taylor y Richard Burton HBO

La pasión de la que hacía gala la actriz no solo ardía en su vida amorosa. Sensible y consciente de que sus intervenciones públicas se convertían en titulares, no dudó en embanderarse con la lucha a favor de las personas con sida en los años 90, cuando la enfermedad era un estigma. Uno de sus amigos más queridos, Rock Hudson, con quien compartió set en el clásico Gigante (1956), murió por este motivo.