En su muestra ‘La vida es como un trompo’, Miguel Porley propone un recorrido por sus grabados más recientes

El artista plástico Miguel Porley presenta en la Sala de Arte Carlos Federico Sáez la exposición La vida es como un trompo, una selección de su producción reciente que profundiza en las posibilidades técnicas y narrativas del grabado contemporáneo. A través de esta disciplina, Porley desarrolla una propuesta visual que analiza las tensiones y las múltiples capas de la condición humana, con la técnica gráfica como el eje central de su narrativa actual.
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El trabajo expuesto refleja la formación de Porley bajo la dirección de Dumas Oroño y Gustavo Alamón, integrando influencias de la escuela de Joaquín Torres García. Esta trayectoria, que combina la docencia rural con la práctica artística, se traduce en un lenguaje propio que ha sido exhibido en muestras colectivas internacionales en países como Brasil, México, Argentina, Suecia, Turquía y España.
La selección de obras, que explora la transición técnica de la pintura hacia el grabado, permanecerá accesible al público en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Rincón 575) hasta el viernes 29 de mayo.