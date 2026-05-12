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En su muestra ‘La vida es como un trompo’, Miguel Porley propone un recorrido por sus grabados más recientes

La Sala de Arte Carlos Federico Sáez del Ministerio de Transporte acoge la nueva exposición del artista uruguayo, que se adentra en las posibilidades del grabado contemporáneo

friso-arte Miguel Porley
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El artista plástico Miguel Porley presenta en la Sala de Arte Carlos Federico Sáez la exposición La vida es como un trompo, una selección de su producción reciente que profundiza en las posibilidades técnicas y narrativas del grabado contemporáneo. A través de esta disciplina, Porley desarrolla una propuesta visual que analiza las tensiones y las múltiples capas de la condición humana, con la técnica gráfica como el eje central de su narrativa actual.

El trabajo expuesto refleja la formación de Porley bajo la dirección de Dumas Oroño y Gustavo Alamón, integrando influencias de la escuela de Joaquín Torres García. Esta trayectoria, que combina la docencia rural con la práctica artística, se traduce en un lenguaje propio que ha sido exhibido en muestras colectivas internacionales en países como Brasil, México, Argentina, Suecia, Turquía y España.

Leé además

Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay. 
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Uruguay inauguró su pabellón en la 61ª Bienal de Venecia con ‘Antifrágil’, de Margaret Whyte

La selección de obras, que explora la transición técnica de la pintura hacia el grabado, permanecerá accesible al público en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Rincón 575) hasta el viernes 29 de mayo.

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