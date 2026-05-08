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Uruguay inauguró su pabellón en la 61ª Bienal de Venecia con ‘Antifrágil’, de Margaret Whyte

Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad. La presencia uruguaya en la bienal va más allá del pabellón: Leonilda González y Liliana Farber también están presentes en la exposición internacional

Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay.&nbsp;

Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay. 

FOTO

Giacomo Frison - Altipriani
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Bajo el título y marco curatorial In Minor Keys, la 61ª edición, dirigida por la curadora suizocamerunesa Koyo Kouoh, propone una aproximación centrada en lo íntimo, lo sutil y lo no monumental, desplazando el foco hacia prácticas artísticas que trabajan desde los márgenes, la escucha y la fragilidad.

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Curada por Patricia Bentancur, Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes. La obra refleja la idea de “antifragilidad”, desarrollada por el ensayista libanés Nassim Taleb, que refiere a sistemas que no solo sobreviven al desorden y la inestabilidad, sino que se vuelven más fuertes y adaptables gracias a ellos.

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Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes.

Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes.

En Antifrágil, Whyte reúne elementos provenientes de distintos sistemas, permitiendo que se influyan y transformen mutuamente. Los textiles se combinan con objetos tecnológicos obsoletos, conformando un ensamblaje que toma fuerza e intensidad a través de la fricción entre sus partes. “Los materiales con los que trabajo cargan historias de uso, afecto y agotamiento. Cuando se encuentran con restos industriales y tecnológicos, no ilustran fragilidad, revelan otra forma de resistencia”, explicó.

A partir de allí, la artista dialoga con problemáticas sociales, políticas y de género, en un mundo marcado por fuertes tensiones internacionales. De hecho, la propia bienal no ha estado exenta de estas tiranteces, con protestas centradas en la participación de Rusia e Israel y la renuncia en bloque del jurado, días antes de la inauguración, luego de declarar que no evaluarían a países dirigidos por líderes con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), como lo son Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu.

La fragilidad como lenguaje

“En lugar de intentar eliminar el caos, (Whyte) trabaja con él, transformando la incertidumbre en una forma poderosa y poética de resistencia que amplía nuestra manera de ver y comprender el mundo. Su práctica surge de la tensión, el error y la vulnerabilidad, utilizándolos como fuerzas creativas”, señala un comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

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Comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Margaret Whyte y Patricia Bentancur.

Comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Margaret Whyte y Patricia Bentancur.

Durante la inauguración del pabellón, Maru Vidal, directora nacional de Cultura del MEC, se refirió al contexto internacional y señaló que “el arte no existe en un territorio inmune al conflicto”. Por esto mismo, defendió estos espacios como ámbitos de intercambio cultural y construcción de diálogo.

“La presencia de Margaret Whyte en Venecia afirma la vigencia sostenida de una práctica desarrollada a lo largo del tiempo, en la que la fragilidad se vuelve lenguaje y la experiencia se convierte en materia, proyectando desde Uruguay una voz singular en la escena internacional”, afirmó.

Por su parte, Bentancur se centró en la figura de Whyte y manifestó que se trata de “una verdadera pionera del arte”, “un imprescindible para volver a una narrativa más inclusiva de la historia del arte internacional”.

El legado de Whyte

Desde siempre la obra de Whyte, de 90 años, se ha caracterizado por ser muy visceral y personal. “Siempre fue controvertida, no es una obra linda, siempre fue rara, es lo que me sale, lo que soy”, dijo la artista a Galería, en una entrevista realizada años atrás.

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A lo largo de su trayectoria, ha investigado distintos soportes, desde los más tradicionales, como el dibujo y la pintura, hasta la escultura blanda, las instalaciones y las intervenciones. Fue a partir de la década de los 2000 que se sumergió en el arte textil debido a la irritación en las vías respiratorias que le ocasionaba la pintura.

En 2003 realizó su primera muestra textil, Cuerpos atávicos, en la colección Engelman-Ost. Pronto estas obras pasarían a ser las más icónicas de la artista y convertirían a la artista en una referente en el arte uruguayo. Ha recibido muchos premios y distinciones, entre ellos, el Premio Figari del MEC y el Banco Central en el año 2014.

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En Antifrágil, los textiles se combinan con objetos tecnológicos obsoletos, conformando un ensamblaje que toma fuerza e intensidad a través de la fricción entre sus partes.

En Antifrágil, los textiles se combinan con objetos tecnológicos obsoletos, conformando un ensamblaje que toma fuerza e intensidad a través de la fricción entre sus partes.

Presencia uruguaya en la bienal, más allá del pabellón

Pero Whyte no es la única presencia uruguaya en la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que permanecerá abierta al público hasta el 22 de noviembre.

Entre las artistas latinoamericanas incluidas en la muestra central, se encuentra la uruguaya Leonilda González (1923–2017), figura fundamental del grabado uruguayo y una de las creadoras más relevantes de la gráfica política latinoamericana del siglo XX. La serie Novias revolucionarias, conjunto de obras pertenecientes al acervo del Museo Nacional de Artes Visuales, estará presente también en la exposición internacional.

bienal de venecia 2026
Bienal de Venecia 2026.

Bienal de Venecia 2026.

A su vez, Liliana Farber, artista uruguaya radicada en Nueva York, también participa de la bienal en Yiddishland Pavilion, una propuesta curatorial internacional vinculada a las nociones de lengua, diáspora, memoria e identidades desplazadas. Su obra seleccionada se denomina The Words That Fit My Mouth.

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