¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Ópera sale a buscar nuevos públicos desde el Palacio Taranco

Una iniciativa del Museo de Artes Decorativas busca acercar la ópera a públicos más amplios; Tosca, la célebre obra de Giacomo Puccini, será su primera apuesta

En la tradición operística, el piano de cola es el único instrumento capaz de replicar la complejidad armónica y dinámica de una orquesta entera, permitiendo representaciones de ópera más íntimas o adaptadas a espacios reducidos.

En la tradición operística, el piano de cola es el único instrumento capaz de replicar la complejidad armónica y dinámica de una orquesta entera, permitiendo representaciones de ópera más íntimas o adaptadas a espacios reducidos.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hay algo bien interesante cuando un género históricamente asociado al teatro a la italiana y a cierta solemnidad decide moverse para probar otros formatos. Eso propone Ópera Errante, una nueva iniciativa del Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco) que busca acercar la ópera a públicos más amplios desde una experiencia menos encapsulada.

Opera teatro en Palacio Taranco
Tosca fue estrenada con éxito en Roma, el 14 de enero de 1900, en el Teatro Costanzi.

Tosca fue estrenada con éxito en Roma, el 14 de enero de 1900, en el Teatro Costanzi.

El lanzamiento oficial será con la presentación de un fragmento de Tosca, la célebre ópera de Giacomo Puccini —una historia atravesada por la pasión, el poder y la tragedia, que reúne a destacadas voces nacionales bajo la dirección musical de Ignacio Pilone y la dirección escénica de Santiago Bentancor—, en un formato pensado para romper barreras entre escena y espectadores. Una invitación ideal tanto para aficionados como para quienes nunca pisaron una función de ópera.

Sábado 31 de enero a las 18 h, entrada gratuita con cupos limitados. Inscripción vía formulario en el perfil de Instagram de la propuesta.

Selección semanal
Agro

Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

Por Redacción Búsqueda
Unión Europea

Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

Por Guillermo Draper
Licitación

Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

Por Redacción Búsqueda
Producción agropecuaria

OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni
Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Por Redacción Galería