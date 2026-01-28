La Ópera sale a buscar nuevos públicos desde el Palacio Taranco
Una iniciativa del Museo de Artes Decorativas busca acercar la ópera a públicos más amplios; Tosca, la célebre obra de Giacomo Puccini, será su primera apuesta
En la tradición operística, el piano de cola es el único instrumento capaz de replicar la complejidad armónica y dinámica de una orquesta entera, permitiendo representaciones de ópera más íntimas o adaptadas a espacios reducidos.
Hay algo bien interesante cuando un género históricamente asociado al teatro a la italiana y a cierta solemnidad decide moverse para probar otros formatos. Eso propone Ópera Errante, una nueva iniciativa del Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco) que busca acercar la ópera a públicos más amplios desde una experiencia menos encapsulada.
El lanzamiento oficial será con la presentación de un fragmento de Tosca, la célebre ópera de Giacomo Puccini —una historia atravesada por la pasión, el poder y la tragedia, que reúne a destacadas voces nacionales bajo la dirección musical de Ignacio Pilone y la dirección escénica de Santiago Bentancor—, en un formato pensado para romper barreras entre escena y espectadores. Una invitación ideal tanto para aficionados como para quienes nunca pisaron una función de ópera.
Sábado 31 de enero a las 18 h, entrada gratuita con cupos limitados. Inscripción vía formulario en el perfil de Instagram de la propuesta.