La risa como acto de resistencia en el Teatro Circular

En tiempos donde cualquier frase puede convertir el alrededor en un campo minado y la susceptibilidad parece marcar la agenda pública, el humor vuelve a ocupar un lugar incómodo y necesario. En esa línea se mueve La RealiDAT, el unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por Robert Moré, que se presenta durante el verano en el Teatro Circular.
Con tres personajes que se transforman en escena y una interacción constante con el público, Moré despliega una comedia corrosiva que aborda la cultura de la cancelación, la polarización de ideas y la tendencia contemporánea a ofenderse por todo.
El proyecto nació como una forma de transformar una experiencia personal de depresión en materia creativa y, al mismo tiempo, como un intento de devolverle al humor su potencia como espacio de encuentro y catarsis colectiva. En escena convive lo grotesco, lo político y lo íntimo, en un espectáculo que apuesta a recuperar la risa como herramienta para pensar el presente.