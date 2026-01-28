¡Hola !

La risa como acto de resistencia en el Teatro Circular

Entre la corrección política, la cultura de la cancelación y el miedo a incomodar, La RealiDAT vuelve a apostar por el humor en teatro

La RealiDAT apuesta a recuperar la risa como herramienta para pensar el presente.

La RealiDAT apuesta a recuperar la risa como herramienta para pensar el presente.

FOTO

Pata Eizmendi
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En tiempos donde cualquier frase puede convertir el alrededor en un campo minado y la susceptibilidad parece marcar la agenda pública, el humor vuelve a ocupar un lugar incómodo y necesario. En esa línea se mueve La RealiDAT, el unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por Robert Moré, que se presenta durante el verano en el Teatro Circular.

Con tres personajes que se transforman en escena y una interacción constante con el público, Moré despliega una comedia corrosiva que aborda la cultura de la cancelación, la polarización de ideas y la tendencia contemporánea a ofenderse por todo.

Leé además

Iván Solarich y Manuel Coelho en Esperando a Godot.
Video
Estreno de teatro

Llega al Teatro Solís un Beckett binacional y bilingüe, con Iván Solarich y tres actores portugueses

Por Javier Alfonso
La obra que llega al Teatro Solís es una co-producción entre Uruguay y Portugal del Teatro Experimental de Casacáis, una de las compañías de teatro más longevas del mundo.  
Recomendado

'Esperando a Godot' regresa al teatro uruguayo con humor incómodo y pulso contemporáneo

Por Redacción Galería
Robert More Teatro Circular

El proyecto nació como una forma de transformar una experiencia personal de depresión en materia creativa y, al mismo tiempo, como un intento de devolverle al humor su potencia como espacio de encuentro y catarsis colectiva. En escena convive lo grotesco, lo político y lo íntimo, en un espectáculo que apuesta a recuperar la risa como herramienta para pensar el presente.

Viernes y sábados de enero y febrero, 21 h en la Sala 2 del Teatro Circular. Entradas disponibles por RedTickets, 600 pesos.

