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La temporada 2026 de la Comedia Nacional trae clásicos adaptados y autores contemporáneos

De Lorca a Sófocles y de Sartre a Larreta, y con la incorporación de nuevas dramaturgias la Comedia Nacional presenta un programación para este año que recorre espectáculos para todos los gustos

La Comedia Nacional presenta su temporada 2026. Foto: El síndrome de Stendhal, de Sergio Blanco.

La Comedia Nacional presenta su temporada 2026. Foto: El síndrome de Stendhal, de Sergio Blanco.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En esta temporada 2026, la Comedia Nacional presenta una programación que dialoga con los conflictos del presente revisitando grandes autores y ampliando el teatro como espacio de pensamiento, encuentro y creación.

Antígona, de Sófocles, dirigida por Miguel del Arco, vuelve sobre el conflicto entre poder, ley y conciencia moral mediante una puesta que combina música original, coreografía y una fuerte propuesta visual. Estará en cartel hasta el 26 de abril en el Teatro Solís. Hasta el 12 de abril de martes a sábados a las 20 h y domingos a las 19 h, y del 16 al 26 de abril, de jueves a sábado a las 20 h y domingos a las 19 h. Las entradas van de 350 a 550 pesos y están a la venta en Tickantel.

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La temporada también propone revisitar a grandes autores del siglo XX. Entre ellos aparece La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, dirigida por Amelia Ochandiano, en una producción que se realizará en conjunto con el Teatro Solís y que dialogará además con una versión operística del mismo texto compuesta por Miquel Ortega (estreno 23 de julio).

En paralelo, la Sala Verdi acogerá una nueva aproximación al pensamiento de Jean-Paul Sartre con Manos sucias, en versión y dirección de Marianella Morena (estreno 30 de julio).

Otro de los homenajes estará dedicado a Antonio “Taco” Larreta. A partir de su novela Juan Palmieri, el director Claudio Quijano creará el espectáculo Dar vuelta todo, una obra que conecta memoria, historia reciente y preguntas abiertas sobre el pasado (estreno 6 de agosto).

La programación también apuesta por nuevas dramaturgias. Música de regreso a casa, escrita y dirigida por Victoria Vera especialmente para la Comedia Nacional, explorará el vínculo entre radio, música y acción dramática. Va hasta el 26 de abril, los miércoles a las 18 h, de jueves a sábados 20 h y domingos a las 17 h en Sala Verdi. Las entradas van de 300 a 550 pesos y están a la venta en Tickantel.

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Música de regreso a casa, con Soledad Gilmet y Leandro Ibero Núñez.

El dramaturgo Sergio Blanco estrenará El síndrome de Stendhal, una pieza que reflexiona sobre el impacto del arte en la experiencia humana. Estará en cartelera hasta el 19 de abril en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, pero las entradas ya están agotadas.

Entre los proyectos especiales aparecen Dramawalkers, una coproducción con el Centro Dramático Nacional de España que propone recorridos performáticos por la ciudad, y Las lágrimas, una videoinstalación de Matías Umpiérrez que indaga en el llanto como dimensión expresiva de la actuación. Ambos espectáculos pertenecen a la última franja de la programación, todavía sin fecha.

En vacaciones de julio la Comedia Nacional presentará El teatro, obra que el dramaturgo francés Pascal Rambert escribirá especialmente para todo el elenco. Además, habrá propuestas escénicas para las infancias en colaboración con la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Las funciones se desarrollarán principalmente en el Teatro Solís y la Sala Verdi, en una temporada que busca articular tradición y vanguardia, memoria y experimentación escénica.

Toda la programación en https://comedianacional.montevideo.gub.uy/

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