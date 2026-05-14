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    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Dentro del Poder Ejecutivo y la bancada frenteamplista consideran poco factible un proyecto de Rendición de Cuentas con “gasto cero”

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, tomó distancia de medidas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas, al mismo tiempo que el oficialismo empieza a elaborar el proyecto de Rendición de Cuentas sin que esté claro si habilitará más gasto y cuánto.

    En una disertación en un almuerzo para ejecutivos empresariales organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el jerarca expresó, el miércoles 13, un firme alegato contra las advertencias surgidas en las últimas semanas a raíz de reformas al sistema previsional propuestas por el Diálogo Social.

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    Aclaró que, hasta ahora, el Poder Ejecutivo tiene “dos medidas definidas” en las que se pretende avanzar —el fortalecimiento del sistema de transferencias para la infancia y la habilitación de una causal de jubilación antes de la edad mínima exigida de 65 años— y que “tienen que estar alineadas con la sostenibilidad financiera”. Se prevé que el reforzamiento de la asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social esté propuesto en la Rendición de Cuentas que debe ser enviada al Parlamento antes de julio.

    Dentro del Ejecutivo y la bancada frenteamplista consideran poco factible una Rendición con “gasto cero” —la intención primaria del ministro señalada en Búsqueda en enero— porque ciertas políticas necesariamente requieren de financiamiento, en un contexto de relativa baja aprobación del gobierno y en el que se busca exhibir mayores resultados.

    Oposición interpelará a Oddone en la Cámara de Senadores

    Mientras, la oposición aprobó una interpelación a Oddone en el Senado para que explique los cambios previstos para el régimen de AFAP y discutir acerca de la situación económica del país, sobre la cual hay visiones contrapuestas.

    En las últimas semanas, dirigentes y partidos de la oposición política señalaron un riesgo de “estatización” o “confiscación” de los ahorros previsionales en manos de las AFAP si prospera la propuesta, enunciada en el documento final del Diálogo Social, referida a que las cuentas individuales pasen a ser “gestionadas de forma centralizada por un organismo público”.

    Por otro lado, una consultora, así como instituciones financieras locales y del exterior, han hecho advertencias por los eventuales efectos para las cuentas públicas de las medidas a tomar. Esta semana, Itaú Uruguay sostuvo que, “si bien aún no se han informado los costos fiscales asociados, este paquete implicaría un riesgo adicional para el gasto público en un contexto de cuentas fiscales tensionadas”.

    Basado en el índice de “riesgo país”, Oddone aseguró el miércoles 13 que existe “absoluta calma” en los mercados respecto de Uruguay, si bien admitió que viene teniendo reuniones casi a diario con fondos de inversión y calificadoras desde que se pusieron sobre la mesa los resultados del Diálogo Social.

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