Día Internacional de los Museos: qué hacer en Montevideo

Se trata de una iniciativa impulsada por el Consejo Internacional de Museos (Icom, por sus siglas en inglés), desde 1977, que invita a reflexionar sobre el papel de estas instituciones en la sociedad contemporánea. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido” y en un contexto atravesado por múltiples formas de fragmentación social y cultural, la edición de este año propone reconocer los museos como espacios capaces de tender puentes, promover el diálogo y fortalecer los vínculos entre las personas y las comunidades.
Es también un llamado a pensar en la construcción de museos cada vez más abiertos, accesibles y cercanos a la ciudadanía, donde la inclusión, la participación comunitaria y el ejercicio de los derechos culturales ocupen un lugar primordial. Por otro lado, constituye una oportunidad para reconocer el compromiso de quienes trabajan a diario en estas instituciones, en tareas de preservación, investigación, educación y creación cultural.
Agenda de actividades
Lunes 18
Museo Nacional de Artes Visuales, de 13 a 20 h (horario especial)
13.00 - El artista Ce Vignolo presenta su performance La vida es un flujo y reflujo.
15.00 - La artista Guadalupe Ayala ofrecerá una visita guiada de su exposición Gema, una escultura monumental construida con vidrio, cemento, metal, materiales orgánicos, textiles, resina y vajilla antigua, y desarrollada a partir de un proceso de modelado digital. La obra constituye una reflexión contemporánea sobre la tradición escultórica uruguaya: su vínculo con la materia y el entorno pero también con la idea de lo inacabado y lo mutable.
17.00 - Torneo de trivia del acervo del museo.
Gema Guadalupe Ayala MNAV
Gema, de Guadalupe Ayala.
Museo Gurvich
14.30 - Miradas Polifónicas presenta una visita mediada a las obras de José Gurvich de la colección permanente del museo, con interpretaciones de Gabriel Peluffo, Daniela Kaplan y Diego Recoba.
Museo Nacional de Antropología
15.00 - Inauguración de la exposición artística Kuntai Ma, la lucha sigue: memoria fragmentada del pueblo charrúa, del artista visual Patricio Saavedra. A través de retratos contemporáneos, archivos y elementos del territorio, el artista visibiliza una historia muchas veces silenciada.
Martes 19 y 26
Museo Nacional de Antropología
15.00 - Lectura de cuentos para adultos mayores (más de 65 años), con baja visión o dificultades para la lectura. Inscripción previa vía WhatsApp (098 784 007).
17.00 - Taller de encuentros con la escritura creativa para jóvenes y adultos.
Sábado 23
Museo Zorrilla
11.00 - En el marco del proyecto El Jardín del Poeta, el museo invita a participar de la plantación colectiva en su patio andaluz, mediante la cual se reintroducirán especies vegetales que históricamente habitaban el predio. Inscripción previa vía [email protected].
Museo Zorrilla jardín
Jardín del Museo Zorrilla.
Museo Histórico Nacional (Casa Quinta Batlle y Ordóñez)
15.00 - De paseo por la quinta. Visita guiada por la casa, su mobiliario y las costumbres de quienes la habitaban en las primeras décadas de 1900.
Jueves 28
Museo de Artes Decorativas
16.00 - Recorrido comentado por el palacio, su historia y sus colecciones. A cargo de Daniela Tomeo.
Viernes 29
Museo Histórico Nacional, Museo Cabildo y Museo de Artes Decorativas
16.00 - La invitación es a acercarse a instrumentos musicales, cajas de música y otros documentos históricos que revelan cómo la música se interpretó y convivió en el espacio doméstico hace más de 100 años. El recorrido comienza en el Museo Histórico Cabildo, continúa en el Museo Romántico (Casa Montero, del Museo Histórico Nacional) y termina en el Museo de Artes Decorativas, donde se podrá disfrutar de un breve concierto de piano como cierre de la actividad. Cupos limitados. Inscripción previa en www.museohistorico.gub.uy.
Quinta Batlle y Ordoñez
Casa Quinta Batlle y Ordóñez.
Sábado 30
Museo del Carnaval
11.30 - Caminatour por Ciudad Vieja centrada en escenarios, esquinas y anécdotas carnavalescas. El recorrido comienza en el Museo del Carnaval, continúa por las calles peatonales de Ciudad Vieja y termina en Casa Rivera con una pequeña exposición.