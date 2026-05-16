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Día Internacional de los Museos: qué hacer en Montevideo

El lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos; para conmemorarlo, los museos de Montevideo ofrecen diversas actividades hasta fin de mes

Museo Zorrilla.

Museo Zorrilla.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Se trata de una iniciativa impulsada por el Consejo Internacional de Museos (Icom, por sus siglas en inglés), desde 1977, que invita a reflexionar sobre el papel de estas instituciones en la sociedad contemporánea. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido” y en un contexto atravesado por múltiples formas de fragmentación social y cultural, la edición de este año propone reconocer los museos como espacios capaces de tender puentes, promover el diálogo y fortalecer los vínculos entre las personas y las comunidades.

Leé además

Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay. 
Arte contemporáneo

Uruguay inauguró su pabellón en la 61ª Bienal de Venecia con ‘Antifrágil’, de Margaret Whyte

Por Redacción Galería

Es también un llamado a pensar en la construcción de museos cada vez más abiertos, accesibles y cercanos a la ciudadanía, donde la inclusión, la participación comunitaria y el ejercicio de los derechos culturales ocupen un lugar primordial. Por otro lado, constituye una oportunidad para reconocer el compromiso de quienes trabajan a diario en estas instituciones, en tareas de preservación, investigación, educación y creación cultural.

Agenda de actividades

Lunes 18

Museo Nacional de Artes Visuales, de 13 a 20 h (horario especial)

13.00 - El artista Ce Vignolo presenta su performance La vida es un flujo y reflujo.

15.00 - La artista Guadalupe Ayala ofrecerá una visita guiada de su exposición Gema, una escultura monumental construida con vidrio, cemento, metal, materiales orgánicos, textiles, resina y vajilla antigua, y desarrollada a partir de un proceso de modelado digital. La obra constituye una reflexión contemporánea sobre la tradición escultórica uruguaya: su vínculo con la materia y el entorno pero también con la idea de lo inacabado y lo mutable.

17.00 - Torneo de trivia del acervo del museo.

Gema Guadalupe Ayala MNAV
Gema, de Guadalupe Ayala.

Gema, de Guadalupe Ayala.

Museo Gurvich

14.30 - Miradas Polifónicas presenta una visita mediada a las obras de José Gurvich de la colección permanente del museo, con interpretaciones de Gabriel Peluffo, Daniela Kaplan y Diego Recoba.

Museo Nacional de Antropología

15.00 - Inauguración de la exposición artística Kuntai Ma, la lucha sigue: memoria fragmentada del pueblo charrúa, del artista visual Patricio Saavedra. A través de retratos contemporáneos, archivos y elementos del territorio, el artista visibiliza una historia muchas veces silenciada.

Martes 19 y 26

Museo Nacional de Antropología

15.00 - Lectura de cuentos para adultos mayores (más de 65 años), con baja visión o dificultades para la lectura. Inscripción previa vía WhatsApp (098 784 007).

17.00 - Taller de encuentros con la escritura creativa para jóvenes y adultos.

Sábado 23

Museo Zorrilla

11.00 - En el marco del proyecto El Jardín del Poeta, el museo invita a participar de la plantación colectiva en su patio andaluz, mediante la cual se reintroducirán especies vegetales que históricamente habitaban el predio. Inscripción previa vía [email protected].

Museo Zorrilla jardín
Jardín del Museo Zorrilla.

Jardín del Museo Zorrilla.

Museo Histórico Nacional (Casa Quinta Batlle y Ordóñez)

15.00 - De paseo por la quinta. Visita guiada por la casa, su mobiliario y las costumbres de quienes la habitaban en las primeras décadas de 1900.

Jueves 28

Museo de Artes Decorativas

16.00 - Recorrido comentado por el palacio, su historia y sus colecciones. A cargo de Daniela Tomeo.

Viernes 29

Museo Histórico Nacional, Museo Cabildo y Museo de Artes Decorativas

16.00 - La invitación es a acercarse a instrumentos musicales, cajas de música y otros documentos históricos que revelan cómo la música se interpretó y convivió en el espacio doméstico hace más de 100 años. El recorrido comienza en el Museo Histórico Cabildo, continúa en el Museo Romántico (Casa Montero, del Museo Histórico Nacional) y termina en el Museo de Artes Decorativas, donde se podrá disfrutar de un breve concierto de piano como cierre de la actividad. Cupos limitados. Inscripción previa en www.museohistorico.gub.uy.

Quinta Batlle y Ordoñez
Casa Quinta Batlle y Ordóñez.

Casa Quinta Batlle y Ordóñez.

Sábado 30

Museo del Carnaval

11.30 - Caminatour por Ciudad Vieja centrada en escenarios, esquinas y anécdotas carnavalescas. El recorrido comienza en el Museo del Carnaval, continúa por las calles peatonales de Ciudad Vieja y termina en Casa Rivera con una pequeña exposición.

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