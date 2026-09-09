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Se estrena 'Pepita la pistolera' de Lucía Puenzo y Luisana Lopilato

Más de 20 años después del estreno de la película uruguaya, con Margarita Musto como Pepita la pistolera, esta nueva versión cinematográfica propone otra mirada de la misma mujer

Pepita la pistolera
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En Uruguay es difícil hablar de Pepita la pistolera y no pensar en Margarita Musto encarnando a este personaje de la vida real en la película de Beatriz Flores Silva, de los años 90. Pero ahora, la historia de esta mujer llega al cine con la dirección de la argentina Lucía Puenzo, y protagonizada por Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato con Lucía Puenzo (la directora) y Claudio Tolcachir (actor y dramaturgo), que interpreta a un cliente fijo de Pepita la pistolera en la película.

Luisana Lopilato con Lucía Puenzo (la directora) y Claudio Tolcachir (actor y dramaturgo), que interpreta a un cliente fijo de Pepita la pistolera en la película.

Le decían Pepita pero se llamaba Margarita Di Tullio, y su nombre estuvo vinculado a la venta de drogas y prostitución en la noche marplatense por décadas. Puenzo (XXY y Wakolda) optó por enfocar su película en dos años de la vida de esta mujer, intentando capturar y mostrar a la mujer detrás del personaje, con sus múltiples caras; su osadía para enfrentarse a lo más oscuro de la noche, y también su fragilidad en sus facetas más íntimas. La película transcurre entonces en 1985 y encuentra a Margarita antes de convertirse en el personaje mediático que terminó siendo. Está embarazada y sumergida en la prostitución pero decide emanciparse, enfrentándose a explotadores sexuales, la corrupción de la policía y las mafias regentes.

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