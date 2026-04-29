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Un taller para volver al ritmo natural a través de la medicina de las plantas

Casa Herbal organiza Ciclos de la Tierra; cuatro encuentros, uno por estación, que proponen reconectar con los ritmos del cuerpo, la mente y el espíritu a través de prácticas herbales, saberes ancestrales y experiencias sensoriales

Medicina herbal ayurveda

Cuatro encuentros en cuatro estaciones es la propuesta de Ciclos de la Tierra, un taller que en cuatro capítulos invita a reconectar con los ritmos naturales partiendo de la premisa de que somos seres cíclicos y que el equilibrio depende de cómo habitamos esos ritmos. Casa Herbal organiza esta propuesta que, desde el primer encuentro, dedicado al otoño, propone reconectar con los ciclos del cuerpo, la mente y el espíritu a través de prácticas herbales, saberes ancestrales y experiencias sensoriales.

Esta primera cita se celebrará el sábado 9 de mayo y se enfoca en el otoño como estación clave para diversas medicinas tradicionales, como la ayurvédica, la medicina china y la herbolaria, por concebir esta estación como un tiempo de transición, depuración y preparación.

En concreto, el taller propone un espacio para comprender qué nos pide este momento del año y cómo acompañarlo de forma consciente. Según la medicina china, el otoño está vinculado al elemento metal, asociado al pulmón y al intestino grueso: órganos ligados al desapego, la respiración y la eliminación; en Ayurveda, es un momento que invita a bajar el ritmo, nutrirse y generar estructura, y en la herbolaria, es tiempo de raíces y plantas depurativas que ayudan a limpiar y fortalecer defensas.

El taller se basa, entonces, en “soltar lo que pesa, ordenar lo interno y bajar la intensidad”, preparándonos así “para el recogimiento del invierno”.

Sábado 9 de mayo, a las 16 horas, en el Domo Joia (El Pinar). Costo: $ 1.800 por persona, $ 1.500 si se agendan dos personas. Más información o inscripciones, por WhatsApp +54 9 11 1234 5678 o Instagram @casaherbal.

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