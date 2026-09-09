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Vuelve el clásico uruguayo 'El herrero y la muerte' al Teatro Victoria

Con la dirección de Ismael da Fonseca, la versión incorpora el uso de máscaras de Comedia del Arte y del teatro balinés

El herrero y la muerte.

El herrero y la muerte.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El humor absurdo y la fantasía de El herrero y la muerte, de Mercedes Rein y Jorge Curi, regresa a la cartelera teatral uruguaya en el Teatro Victoria. La versión de la obra estrenada en 1981 que ya se transformó en un clásico de las artes escénicas incorpora como novedad el uso de máscaras de Comedia del Arte y del teatro balinés en algunos personajes. El resultado es una mayor contundencia visual que va de la mano con lo sobrenatural y lo humano del espectáculo.

Con la dirección general de Ismael da Fonseca, esta comedia picaresca criolla cuenta la leyenda de un gaucho perezoso pero noble, que enfrenta al espectador con la fantasía de dominar a la muerte, al diablo y al tiempo.

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