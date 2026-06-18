A los 92 años, murió la actriz Beatriz Massons, referente del teatro uruguayo del siglo XX

Durante más de 50 años fue una figura destacada del teatro independiente uruguayo, fundadora del Club de Teatro y del Taller de Aprendizaje Actoral, que funcionó durante más de 30 años en el Teatro del Centro

El viernes 13 murió la actriz, directora, dramaturga y docente uruguaya Beatriz Massons, referente histórica del teatro independiente uruguayo. Tenía 92 años y más de cinco décadas de trayectoria. Desde hacía unos 15 años estaba retirada de los escenarios. “Dejó una huella imborrable en la cultura nacional”, manifestó la Sociedad Uruguaya de Actores en un comunicado.

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Sus colegas también recordaron su importancia como docente. “Hizo del teatro una forma de vida y de compromiso con la cultura. Su legado permanecerá vivo en sus obras, en sus enseñanzas y en la memoria de quienes compartieron con ella el amor por el arte”.

Nacida en San José en 1933, vivió en Montevideo desde los dos años de edad. Estudió en la Escuela Nacional de Declamación y a los 15 años fue invitada por Antonio Taco Larreta a actuar en Electra, rol que dio inicio a su carrera como actriz.

Embed - A escena con los Maestros/ Ciclo 2009 - Beatriz Massons Fue una de las fundadoras de la compañía Club de Teatro, una de las pioneras del movimiento del teatro independiente. En los años 50 estuvo vinculada a El Galpón, donde continuó su formación. Desde los años 60 en adelante actuó en decenas de producciones de diversas compañías. En paralelo comenzó a dirigir y realizar adaptaciones de clásicos. En 1982 creó el Taller de Aprendizaje Actoral, que funcionó durante más de 30 años en el Teatro del Centro, donde formó a cientos de alumnos.

Fue premiada tres veces por Casa del Teatro del Uruguay (1957, 1959 y 1964), fue varias veces nominada a los premios del Círculo de la Crítica, entre los años 60 y 90, y ganó el Florencio a la Mejor actriz en 1967 por La señorita Julia, de August Strindberg, y en 1988 por Adelante y atrás, de Alan Ayckbourn. En 2025 la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay le otorgó el premio Florencio a la Trayectoria.