Boda en Jordania, nueva cápsula de moda y las novedades de la secuela de Sex and the City

Las prendas que integren la cápsula estarán confeccionadas con materiales de bajo impacto y elementos naturales en desuso, en línea con la certificación como Empresa B (que mide su impacto ambiental y social) de Chloé. “Muy pocas marcas de lujo son B Corp certificadas. Para mí era importante trabajar con Chloé. Ha sido un privilegio diseñar con Gabriela Hearst. Mis ganancias de esta colaboración se invertirán en establecer puestos de aprendizaje para sastres y artesanos en Atelier Jolie”, expresó la actriz en la cuenta de Instagram de su nueva firma de moda.

Elenco completo. Probablemente sea el regreso más solicitado de los últimos tiempos. “El secreto ha salido a la luz: Samantha Jones está de vuelta… por demanda popular”, posteó HBO Max en sus redes sociales, y confirmó así la esperada noticia. La primera temporada de And Just Like That decepcionó a muchos fanáticos que se negaron a aceptar una secuela de Sex and the City sin Samantha, una de sus piezas clave. La ausencia de Kim Cattrall respondió a una razón clara y conocida: su enemistad con Sarah Jessica Parker (Carrie) desde que la actriz se convirtiera en productora ejecutiva de la serie y su sueldo se elevara 300.000 dólares.

Finalmente, tras la negativa de la actriz, los realizadores lograron convencer a Cattrall, quien de todas formas estableció algunas condiciones para reaparecer en la serie, como no compartir set con las protagonistas ni con el creador, Michael Patrick King. Lo que se sabe hasta el momento es que su aparición se limitará a una llamada telefónica entre Carrie y Samantha hacia el final de la temporada.

En los primeros avances también figura Aidan Shaw (John Corbett), otro de los personajes más queridos por los seguidores de la serie. Si hay algo que no le falta al estreno de And Just Like That 2 este 22 de junio, es una muy elevada expectativa.