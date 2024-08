Cinco uruguayos en las mejores pasarelas del mundo

Pero Hearst no fue la única uruguaya que impactó al público en París, también lo hicieron el músico y productor Juan Campodónico y el productor musical Danilo Astori Sueiro, quienes estuvieron a cargo de la explosiva musicalización del desfile. Mezclaron piezas de los artistas latinoamericanos Lido Pimienta y Los Fabulosos Cadillacs con sonidos electrónicos, logrando una fusión perfecta entre ritmos sudamericanos y música contemporánea internacional. La creación musical buscó transmitir la sensación de una caminata nocturna, transformadora y energizante por Saint Germain.

Debut en Milán. La pandemia hizo que la modelo Melany Rivero tuviera que quedarse en Uruguay durante todo el año pasado. Pero llegado el 2021 emprendió viaje a Milán en busca de oportunidades para la nueva temporada y tuvo su primer casting con la prestigiosa marca Dolce & Gabbana. "A los dos días del casting me llamaron para hacer el fitting (pruebas). Fui y en cuanto comenzaron a probarme los looks amaron como me quedaba absolutamente todo y esa misma tarde me confirmaron para el show", cuenta Rivero, que se siente muy agradecida y confiesa haber disfrutado muchísimo la experiencia.

La joven había tenido su primera temporada en Londres en 2019, donde desfiló para Victoria Beckham. También estuvo en París trabajando para algunas marcas, entre ellas L'Oréal, para la que desfiló en su aniversario. El mismo año viajó a Asia y trabajó en Japón y Corea, donde fue tapa de la revista Vogue.

Melany Rivero para Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán

La colección otoño-invierno de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, de la que Melany Rivero mostró dos looks, está inspirada en lo digital y las prendas son el resultado de la combinación de colecciones icónicas de la marca de los años 90 con la inteligencia artificial y la investigación. Para el espectáculo de moda, la firma se unió con el Instituto Italiano de Tecnología para celebrar la excelencia y los avances en esta área, por lo que robots humanoides funcionales como el iCub y R1 estuvieron sobre la pasarela.

En los conjuntos se aprecian siluetas con hombros sobredimensionados que evocan looks clásicos de la firma, que al ser combinados con efectos metálicos dan la sensación de tradición e innovación. También se ven estampados históricos de Dolce & Gabbana, como el de leopardo y el tejido patchwork, pero representados con espíritu contemporáneo y dando sensación digital. Los colores llamativos, brillantes y metalizados son característicos en esta nueva colección.

De las favoritas. El desempeño de la top model internacional oriunda de Durazno Rossana Latallada no es una novedad. La modelo, que llegó a la agencia Montevideo Models a los 16 años, ya ha estado en desfiles de la Semana de la Alta Costura de París con firmas como Hermès, Giorgio Armani y Alexis Mabille, entre muchas otras, y ha sido musa exclusiva de la firma Yves Saint Laurent. Hace algunas semanas volvió a sorprender con su paso firme en un desfile de la colección invierno 2021/22 Ready to Wear, In Concert de la marca australiana Zimmermann, en la New York Fashion Week. La pasarela dejó ver looks inspirados en la moda disco de los años 70 y 80. Para crear las nuevas piezas, la directora creativa, Nikki Zimmermann, recordó específicamente un programa musical de la televisión australiana llamado Countdown. Este show televisivo era un escape emocional para la diseñadora, que lo veía todos los domingos por la noche y le transmitía mucha energía.

Rossana Latallada para Zimmermann en la Semana de la Moda de Nueva York

Para desarrollar la colección con el concepto In Concert, la marca pensó en lo especial de la conexión entre la música y la ropa, y los momentos que nos recuerdan las canciones. Entre las nuevas creaciones se pueden encontrar blusas, vestidos estampados con mangas abullonadas, trajes, prendas con cuellos altos, volados y lazos. Los colores alegres también son característicos de la colección.

Una industria abierta

El director de Montevideo Models, Facundo Vivián, sostiene que la industria de la moda siempre estuvo abierta para todos los países y que las chicas uruguayas tienen muy buen perfil para viajar. "Muchas veces lo que se desconoce es que todo es un proceso. Las modelos llegan a la agencia siendo nuevas y se requiere un trabajo de formación, entendimiento del mercado, planes de ejercicio y nutrición, cambio de look y vestuario necesarios", explica Vivián, y agrega que "los directores de casting de las marcas más prestigiosas están acostumbrados a ver cientos de chicas por día, por lo que se requiere un trabajo de hormiga para que sean

destacadas".

Para el manager, además de Rossana y Melany, hay varios nombres prometedores que se verán a la brevedad en las pasarelas más importantes del mundo: Mariana Musante, Lucía Curbelo, Agustina Yanke, Paula Minnetti, Eloisa Pino, Victoria Fernández, Josefina Triver, Ianahí Colom, Mariana Santos, Matilde Bartram, Valentina Radulovich, Patricia Goncalves y Sofía Zurbano.