La F1 Academy prepara a pilotos mujeres para la principal categoría del automovilismo

Mucho dejó para la historia la última carrera que la Fórmula 1 corrió en el circuito catalán de Montjuic. Fue el 27 de abril de 1975, el Gran Premio de España­, el cuarto de esa temporada. Este era el más hermoso recorrido que tenía esta competencia, pero ya para entonces era considerado muy flojo de papeles en materia de seguridad. De hecho, el vigente campeón del mundo, el brasileño Emerson Fittipaldi, que lideraba también ese año, no quiso correr, señalando con razón que los guardarraíles estaban mal colocados y no ofrecían ninguna garantía. Y no hubo Cristo que lo convenciera. Muchos colegas —no todos— se plegaron a su inquietud. Entre quienes tampoco estaban muy afines a correr estaba la italiana María Grazia Lella Lombardi, quien había llegado para competir en la segunda carrera de F1 de su vida. Claro que la suya era apenas una nota simpática y curiosa: era la segunda mujer en la historia en participar de la más alta categoría automovilística y ninguno de los espectadores daba una peseta por lo que opinara; además, ninguna autoridad deportiva y ningún auspiciante se desvelaba por sus intenciones de salir a pista o no.