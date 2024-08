La muerte de Matthew Perry, las 100 personas más influyentes del año según Time y Sudáfrica campeón del mundo en rugby

Mucho más que Chandler Bing. “Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre, y debería estar muerto”. Así comienza Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022), la ácida autobiografía de Matthew Perry, quien seguirá siendo recordado por volverse un ícono noventero en las pieles de Chandler Bing, uno de los seis protagonistas de la serie Friends.