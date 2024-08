La relación abierta de Brad Pitt

La vida de Brad Pitt es digna de una película de Hollywood. O tal vez sea más acertado decir de una serie, porque son muchos capítulos a explorar, desde sus mediáticas relaciones amorosas, su extensa filmografía, su belleza excepcional, sus comienzos humildes en el mundo del cine, su adicción al alcohol y su apoyo a causas humanitarias hasta su ruptura intempestiva con Jennifer Aniston y la batalla legal con Angelina Jolie por la custodia de sus seis hijos. A sus 56 años el icónico actor estadounidense, reconocido mundialmente por interpretar a personajes como Aquiles en Troya, Taylor Durden en El club de la pelea, Aldo Raine en Bastardos sin gloria, Rusty Ryan en La gran estafa, Jeffrey Goines en 12 monos e incluso a la muerte en ¿Conoces a Joe Black?, suma un nuevo episodio a su biografía: la relación con una modelo alemana 30 años menor que él. Pero la diferencia etaria no es lo que más está dando que hablar. Tampoco el hecho de que sea la primera persona a quien se lo vinculó románticamente desde su sonado divorcio de la actriz de Tomb Raider; lo que avivó el interés popular es el hecho de que su nueva novia, la bella Nicole Poturalski, está felizmente casada desde hace ocho años con un empresario gastronómico millonario.

Los rumores. Ganador de dos premios Oscar y un Globo de Oro y devenido, además, en un exitoso productor de cine, Brad Pitt está acostumbrado a que cada uno de sus movimientos se enfrente al escrutinio popular. Aunque tal vez no lo imaginaba cuando trabajaba de chofer o se vestía como la mascota del restaurante El Pollo Loco e intentaba entrar en la escena de actuación en Los Ángeles. Su vida era otra antes de saltar a la fama en 1991 al interpretar al joven J.D. en la película Thelma & Louise, en la que da vida a un carilindo y educado cowboy que a pesar de su cara de ángel resulta ser un embaucador. El actor, que entonces tenía 27 años y solo había interpretado roles secundarios y participado en algunas series de televisión, empezaba a convertirse en la estrella que es hoy. Ese rol fue decisivo en su carrera, pues a partir de ahí comenzaron a lloverle ofrecimientos para trabajar y se lo definió como símbolo sexual tras la escena de alto voltaje que compartió con Thelma (Geena Davis).

La confirmación. A finales del año pasado Nicole, conocida en el mundo del modelaje como Nico Potur, realizó un viaje de seis semanas a Los Ángeles, donde vive el actor. En ese período, específicamente durante el mes de noviembre, se los vio sentados juntos en un concierto del rapero Kanye West. Esto sucedió tres meses después de una visita de Brad al famoso restaurante Borchardt de Berlín, propiedad del marido de Nicole, el empresario gastronómico Roland Mary, de 68 años. El actor había conocido el lugar durante la filmación del filme Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino, y regresó en 2019 mientras visitaba la capital alemana para promocionar Había una vez en Hollywood.

El restaurante Borchardt, ubicado cerca del lujoso Hotel Regent, es uno de los puntos preferidos por políticos, empresarios y celebridades, lo que lo convierte en una visita obligada para los paparazzi cuando alguna estrella se encuentra en la ciudad. Entre los comensales populares que lo han visitado están Barack Obama, Angela Merkel, Madonna, Natalie Portman y Hugh Jackman.

Los amigos hablan. Se estima que la pareja se conoció a través de Roland -que además es, junto con Nicole, padre de Emil- durante la última visita de Brad al restaurante. Si efectivamente el encuentro e intercambio de teléfonos sucedió allí en el local o si se conocieron de otra forma, no se sabe, pero que el vínculo es real lo confirman fuentes allegadas a la pareja, que comenzaron a realizar declaraciones a la prensa. "Algunos de su círculo íntimo de amigos se están enterando ahora. Brad ha sido muy reservado acerca de sus citas", comentó una fuente al programa de televisión estadounidense Entertainment Tonight. Mientras tanto, un amigo de Brad expresó al tabloide británico Daily Mail que cualquier relación que comienza mientras alguien está iniciando un proceso de sobriedad tiene grandes chances de ser un fracaso, y que Brad ya había encontrado muy difícil su separación de Angelina, por lo que había priorizado a sus hijos y su sobriedad, pero que Nicole había llegado en el momento justo, cuando él estaba listo.

El magnate de la gastronomía, por su parte, eligió guardar silencio, pero nuevamente el entorno reveló información. Un amigo del empresario explicó que "Roland es una persona muy filosófica": "Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un 'matrimonio abierto".

La alemana de origen polaco, que fue descubierta por un cazador de talentos a los 13 años en Disneyland París, y el querido actor de Hollywood parecen tener el beneplácito del marido en cuestión.

No están solos

Desde el movimiento swinger -que implica acatar una serie de reglas muy estructuradas-, la incorporación de un tercero o un cuarto a la cama a los juegos de roles y los distintos tipos de relaciones abiertas, hay un mundo de posibilidades. Dejando los prejuicios de lado, mientras no sea ilegal y sea consensuado, todo vale para evitar el tedio en la pareja.

Por más que la noticia haya sorprendido y generado revuelo, Brad y Nicole no son los únicos que prefieren tener este tipo de vínculo. Y aunque la popularidad de las relaciones abiertas no es solo cosa de Hollywood, hay varios ejemplos de parejas del espectáculo que tienen una relación abierta. El caso más sonado es el de Will y Jada Pinkett Smith. El matrimonio de más de 20 años se vio forzado a admitir que tenían una relación abierta al salir a la luz un romance entre Jada y el rapero August Alsina. Y aunque al principio lo negaron, luego tuvieron que acabar admitiendo que mantienen relaciones con terceros con consentimiento de su cónyuge.

La actriz Scarlett Johansson, considerada una de las mujeres más sexies del mundo, ha manifestado que aunque la idea del matrimonio en muy bonita y romántica no cree que sea natural que una persona sea monógama. La rubia está comprometida desde 2019 con el cómico estadounidense Colin Jost.

Shirley MacLaine, que estuvo casada casi 30 años con Steve Parker, fue una de las primeras en hablar abiertamente del tema. "En 1954, mi marido y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero. Yo era muy abierta con todo esto y él también", expresó.



Relaciones abiertas en Uruguay

"Últimamente ha crecido la tendencia a relaciones abiertas consensuadas", afirma la sexóloga clínica, conferencista y coordinadora docente del curso de Sexología Clínica del Instituto Uruguayo de Capacitación Sexológica, Magdalena Jubanoba, aunque explica que el porcentaje de relaciones de este tipo en Uruguay es todavía muy menor.

"Desde el punto de vista antropológico y neurocientífico, los seres humanos somos proclives a mirar a otros y sentir deseo, no importa qué tan enamorados estemos de nuestra pareja. Lo que no quiere decir que eso concluya en nada, pero el ser humano biológicamente es así", sostiene. Jubanoba cree que la tendencia ha crecido porque venimos de un modelo cultural que no es acorde a la realidad del siglo XXI, en el que nos seguimos comprometiendo a casarnos para siempre y a vivir bajo el mismo techo en una época de grandes cambios, en la que todo lo que nos rodea es fugaz menos la concepción de pareja. "Tal vez tengamos que reformular cómo vivimos", reflexiona.

Entre los aspectos positivos señala que en este tipo de relación abierta hay honestidad total. Si ambos miembros de la pareja son maduros y tienen claro lo que van a hacer, considera que no debería haber problemas. Al ser una concepción cultural, el término relación abierta es ambiguo y puede significar distintas cosas para cada persona, por eso es importante definir bien qué criterios entran dentro de cada relación abierta y establecer reglas propias antes de comenzar a vivirla.

La vida amorosa de Brad

Sinitta

La cantante pop Sinitta fue la primera pareja famosa de Brad, entre ?1984 y 1988.

Robin Givens

Robin Givens, exesposa del boxeador Mike Tyson, se vinculó con Brad a finales de la década de los 80, ?en medio del proceso de divorcio? del deportista.

Christina Applegate

La actriz tuvo una breve relación con el actor a finales de los ochenta. Se los vio juntos en 1989 en los MTV Movie Awards, pero se separaron al poco tiempo.

Juliette Lewis

Estuvieron en pareja de 1989 a 1993. Ambos protagonizaron el filme Demasiado joven para morir.

Gwyneth Paltrow

Se conocieron durante el rodaje de Pecados capitales en 1997. Siete meses después de comprometerse, la pareja terminó su relación.

Jennifer Aniston

Jennifer y Brad se conocieron en 1998 y se casaron en una ceremonia privada en julio del 2000. Se separaron en 2005, luego del escándalo que involucró a Brad con Angelina.

Angelina Jolie

La pareja se conoció en el rodaje de Sr. y Sra. Smith, que se estrenó en 2005. Fueron una de las parejas más aclamadas de Hollywood y se los conocía como Brangelina. Son padres de seis hijos: Maddox, Zahara, Pax, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. Se casaron en 2014 y anunciaron su divorcio en setiembre de 2016.