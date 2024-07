Los Globos de Oro inauguraron la temporada de premios 2024

La Mejor actriz dramática fue Lily Gladstone por el papel de Mollie Burkhart en Los asesinos de la luna, la película de Martin Scorsese. Fue la primera mujer indígena en recibir este premio y los agradecimientos los hizo en su idioma nativo, el de la tribu Pies Negros. La otra victoria histórica fue para Hayao Miyazaki, que a sus 83 años logró por primera vez que una de sus películas, El niño y la garza, se llevara un Globo de Oro a Mejor película de animación.

La novedad de este año fue la aparición de la categoría Logro cinematográfico y de taquilla, en la que Barbie se terminó imponiendo en una carrera muy pareja con The Eras Tour, de Taylor Swift, el registro cinematográfico de un concierto más taquillero de la historia. La banda sonora de Barbie también se alzó con un galardón para Billie Eilish por su canción What Was I Made For?, que se impuso sobre Dance the Night de Dua Lipa y I’m Just Ken, de Ryan Gosling. También al tan viralizado tema Peaches, interpretado por Jack Black, de la película Super Mario Bros.

La exigente policía de la moda de la alfombra roja catalogó como las mejores vestidas de la noche a la cantante Taylor Swift y a Jennifer López, mientras que la actriz y cantante Selena Gómez fue por lejos la más criticada.