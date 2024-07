Los hechos, momentos y datos que marcaron el ritmo del 2021

Si hay algo que la pandemia no logró suspender, fue la lectura. Y dentro del amplio universo de posibilidades, al parecer este fue el año de los libros de no ficción. Al menos eso se puede concluir a partir del más vendido de Amazon en todo el mundo. Se trata de Hábitos atómicos: una manera simple y comprobada de desarrollar buenos hábitos y romper con los malos (Atomic Habits: an easy & proven way to build good habits & break bad ones), de James Clear. El título lo dice todo. El autor, experto en formación de hábitos, ofrece estrategias prácticas para romper con las malas costumbres y dominar los pequeños comportamientos que conducen a grandes resultados.