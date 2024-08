Mujeres que se valen y The New York City Ballet

Mujeres al poder Cada año, la revista estadounidense Variety homenajea a las mujeres más influyentes del mundo del entretenimiento según sus criterios y los de sus lectores. El 28 de setiembre pasado se realizó una nueva edición de la gala Power of Women(en español, el poder de las mujeres), en la que, en asociación con Lifetime, Variety homenajeó a Hillary Clinton y su hija Chelsea, a la presentadora de televisión y empresaria Oprah Winfrey, a la realizadora Ava DuVernay, a la activista Malala Yousafzai, a la actriz Elizabeth Olsen y a la también actriz Meghan Markle, quien no pudo asistir a la gala.

La actriz de películas como Pecados capitales o Shakespeare apasionado —que además le valió un Oscar—, hoy empresaria, alcanzó el medio siglo el 27 de setiembre y lo celebró ante sus más de ocho millones de seguidores de Instagram con un body paint dorado que le rinde homenaje a su propio mantra: Gwyneth Paltrow acepta el paso del tiempo como parte de la vida y los signos de envejecimiento —si es que los tiene— no son otra cosa que la evidencia del paso de los días.

Su negocio multimillonario, Goop, criticado por estar basado en la pseudociencia, ya tiene 14 años y convirtió a Paltrow en una especie de gurú del bienestar y estilo de vida, que vende desde piedras energéticas hasta vibradores y velas con aroma a vagina.

Después de su divorcio con Chris Martin en más que buenos términos —algo sorprendente para tratarse de un romance de Hollywood—, Paltrow se casó por segunda vez con el guionista Brad Falchuk, se alejó de la actuación, y hoy recoge los frutos de su emprendimiento y dice tener el mejor sexo de su vida. Paltrow, en su nueva vida de influencer, dijo en historias de Instagram sentirse genial de cumplir los 50.

Honrar el ballet

De traje negro de corte clásico, el ruso Mijaíl Baryshnikov, actor y bailarín, asistió, junto con su esposa, la escritora y bailarina Lisa Rinehart, a la décima edición de la Gala de Moda de Otoño del New York City Ballet. La leyenda viviente del ballet compartió alfombra roja con otros aclamados coreógrafos, bailarines, actores, periodistas y creativos de la moda que se unieron para honrar esta expresión artística el 28 de setiembre en el David H. Koch Theater, ubicado en el Lincoln Center.

En esta edición se homenajeó a la vicepresidenta del New York City Ballet, Sarah Jessica Parker, por su visión y liderazgo. La protagonista de Sex and the City, sin embargo, tuvo que abandonar la gala temprano debido a una emergencia familiar. Horas más tarde se confirmaría la muerte de su padre.

El encuentro celebró también a los diseñadores y coreógrafos por sus creaciones excepcionales, y a la música estadounidense Solange Knowles, quien marcó un hito en su carrera al crear por primera vez una partitura original para la compañía de danza clásica. Claire Danes, Queen Latifah, Kristin Davis, Andy Cohen y Julia Fox fueron algunas de las celebridades que no se perdieron la emocionante gala, que combina lo más alto del ballet con algunos de los nombres más importantes de la moda. A lo largo de la década, la tienda de vestuarios del New York City Ballet, dirigida por Marc Happel, ha colaborado con talentos como Carolina Herrera, Virgil Abloh, Paloma Spain y Valentino Garavani.