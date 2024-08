Premios Oscar: los 3 triunfos de CODA, la presencia latina y el cachetazo de Will Smith

El exabrupto fue una de las pocas sorpresas de la noche: las categorías más relevantes vieron triunfar a los favoritos: Jessica Chastain resultó elegida Mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye y el propio Smith a Mejor actor por Rey Richard, biopic en la que interpretó al padre de las hermanas Venus y Serena Williams. Así que cuando le tocó subir al escenario para recibirlo, Smith expresó, llorando, que quería ser “un recipiente para el amor”. “Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente”, dijo. “El arte imita la vida. Parezco el padre loco como decían de Richard Williams. Pero el amor te hará hacer locuras”. Y después de que el mundo entero —o al menos la parte a la que le interesó sintonizar los Oscar— lo viera arremeter con violencia contra Rock (y su desafortunado y ofensivo chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith), confesó que sus lágrimas no tenían que ver con ganar un premio: “Se trata de poder iluminar a todas las personas”. “Gracias. Espero que la Academia me invite de nuevo”, terminó diciendo.