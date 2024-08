Romper con la brecha de género también en el dinero

De los 8.000 millones de habitantes que tiene la tierra, 1.400 millones no tienen acceso a servicios financieros. De esta cifra, el 65% son mujeres. En Latinoamérica el número de mujeres no bancarizadas alcanza el 49%. Del 51% que sí lo está, solo una de cada 10 tiene ahorros en el sistema financiero. Las otras nueve no están pudiendo ahorrar, no tienen cuenta bancaria o no saben cómo funcionan los productos de inversión.

Estos datos del Global Findex del Banco Mundial son algunos de los que impactaron hace unos años a Sabrina Castelli y que la llevaron a emprender Mujer Financiera, una startup argentina que desarrolla productos de educación financiera para las mujeres de Latinoamérica, buscando reducir la brecha de género. Hace unos días Castelli visitó Uruguay para participar en la Mega Experiencia Endeavor, donde expuso sobre su emprendimiento, del cual ya han participado más de 300.000 mujeres.

En diálogo con Galería, Castelli manifestó que además de estos datos hubo en su vida otros dos factores que la impulsaron a emprender en inclusión y educación financiera. Su padre falleció en un accidente de tránsito cuando ella tenía nueve años. Su madre era ama de casa, no trabajaba y tampoco tenía una cuenta bancaria, ya que el dinero en su casa lo manejaba su padre. Su hermana, la otra integrante de la familia, tenía ocho días. No teniendo muchas personas a quien pedir consejo, su madre decidió poner el dinero que recibió del seguro de vida obligatorio del trabajo de su esposo en un banco, a plazo fijo, en dólares. El objetivo era el día de mañana poder comprar una casa. En ese entonces alquilaban.

“Eso fue en 1996 y en 2001 viene la crisis más grande de Argentina. Mamá perdió casi el 100% de ese dinero, por haberlo invertido todo en un producto que no era el adecuado”, señaló Castelli. “Para mí, fue vivir otro golpe de inestabilidad en la familia. No sabía qué estaba pasando, pero sí sabía que no quería pasar nunca más por una situación así”, confesó.

Así fue que cuando tuvo que optar por una carrera universitaria, eligió Contador Público. Luego estudió también Administración de Empresas. A los 19 años empezó a trabajar en KPMG, auditando bancos de inversión de Argentina y el resto de América Latina. “Mi curiosidad era preguntarles a las personas que trabajaban en ese rubro qué había pasado con el banco en 2001 y cómo la crisis había afectado sus finanzas. Y me sorprendí cuando vi que mucha gente me decía que la crisis no le había afectado porque tenía su dinero diversificado. No lo tenía todo en la misma cuenta bancaria”, expresó. Ese término le abrió un mundo nuevo, que ni siquiera había aprendido en la universidad, ya que allí no dan cursos de finanzas personales, ni siquiera en la Facultad de Ciencias Económicas.