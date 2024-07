Semana de la Moda: una performance sobre las calles de París

Son las 14:20 de la tarde de París. El cielo celeste y el sol sorprenden a cualquiera que sepa que estos dos elementos son ajenos al invierno parisino. Los 4 °C que hay no detienen a los asistentes a los eventos de la Semana de la Moda de vestirse con onda y de robar miradas por la calle. Es que la moda no entiende de géneros, de formas, colores o temperaturas. Eso lo sabe un hombre flaco y esbelto que se acerca a la entrada del Museo de Arte Moderno, donde se celebrará el desfile de Giambattista­ Valli dentro de 10 minutos. Su caminata es de pasarela. Segura, lenta y con la mirada hacia adelante.

Léna Mahfouf, youtuber francesa de 25 años, llega sonriendo, algo raro entre la gente que posa frente a las cámaras en la Semana de la Moda. Con su vestido amarillo pato, de breteles finos, da vueltas para mostrar el movimiento de la prenda. La escena veraniega y jovial hipnotiza a todos. Sube la escalinata hacia la puerta del museo y posa desde lo alto, a lo reina, para la horda de fotógrafos que gritan: “Acá, Léna”, “¡a la derecha!”, “¡una sonrisa, por favor!”, todo para conseguir la mejor toma.

La Semana de la Moda de París empezó el 27 de febrero y terminó el 7 de marzo. Hubo homenajes a varios diseñadores que ya no están, como la inglesa Vivienne Westwood (1941-2022) y el franco-español Paco Rabanne (1934-2023). Se vieron las tendencias que marcarán los estilos y prendas it del próximo otoño e invierno. Los invitados inusuales, como Avril Lavigne, Jared Leto, Emma Roberts y Venus Williams, causaron sensación. Las dos últimas estuvieron en la primera fila del desfile de Chloé, bajo la dirección creativa de la uruguaya Gabriela Hearst. La colección volvió a marcar su posición frente al cuidado del medio ambiente y le sumó tintes feministas.

Lejos de ser una Semana de la Moda rebelde, atrevida o joven, la de París, conocida como la policía de la moda, recibió a aficionados de la moda de todo el mundo para disfrutar de desfiles, networking, fiestas y eventos con un perfil más sofisticado de la moda.

Lo it es visitar el pasado. A pocos días de comenzar la primavera europea, las marcas de lujo más reconocidas presentaron sus colecciones de otoño-invierno con atuendos abrigados y de colores oscuros. Las hombreras exageradas, inspiradas en el estilo de los 80, tanto en blazers, camperas de cuero, vestidos o camisas, son la gran tendencia que se repitió en varios desfiles, protagonistas de las colecciones de Balmain, Saint Laurent, Givenchy, Courrèges, Victoria Beckham, Coperni, Alexander McQueen, entre otras. Lo que pareció atravesar la mayoría de las colecciones presentadas fue la reinvención de diseños icónicos, siluetas ya existentes en el pasado de las marcas. Balmain, Hermès, Saint Laurent, Loewe y otras, revisaron sus colecciones anteriores o acontecimientos de su pasado como inspiración para sus nuevas colecciones.

El estilo parisino es, en rasgos generales, elegante, simple y atemporal. Esas características se colaron en cada segundo de esta semana. Es por eso que el color más visto, tanto en las calles como en las pasarelas, fue el negro. El rojo resaltó en varias ocasiones, como en los shows de Coperni, Vivienne Westwood, Hermès, así como en el street style. Se vieron cancanes rojas, faldas y pantalones rojos de lentejuelas, también camperas abullonadas del mismo color. Por las calles circularon muchos zapatos de grandes plataformas, de esas que hacen pensar cómo es posible caminar con ellos. Los pasamontañas, que cubren toda la cabeza, cuello y dejan al descubierto solo la cara, son los accesorios que más se vieron en París durante la semana. Si bien la salida de la mayoría de los desfiles fue muy agitada, se notó un cambio en el ritmo y cantidad de personas en comparación con la semana de primavera-verano de setiembre pasado. La fotógrafa uruguaya Romina Introini, que cubrió todas las semanas de la moda europeas en lo que va de 2023, explicó a Galería este cambio. “En general, la temporada de invierno es un poco más tranquila. Me gusta porque significa que los ritmos vuelven a ser los normales”.

El efecto Coperni. La Semana de la Moda de París del año pasado dejó huella en la historia de la moda. La modelo Bella Hadid, en plena pasarela de Coperni, fue rociada por un químico especial que, en contacto con su piel se convirtió en un vestido al instante. El momento fue tan icónico y viral que, además de coronar a Hadid como la gran modelo de su generación, quedó para la historia de las semanas de la moda. Era de esperar que el impactante acontecimiento tuviera su repercusión en los desfiles de otras marcas este año. Sucedió en el de Hemil Eliot, marca danesa. En su show, uno de los atuendos estuvo prendido fuego durante la caminata de su modelo por la pasarela. En la pasarela de la firma japonesa Anrealage, los outfits cambiaron de color a través de la tecnología UV. El show de la sueca Avavav hizo referencia al fast fashion, y es por eso que sus atuendos se despedazaban a medida que las modelos avanzaban por la pasarela. Hizo así una crítica al consumo masivo de ropa, característico de estos tiempos, y a la poca durabilidad de los productos mainstream. En el caso de Courrèges, su show hizo alusión a las redes sociales. Allí las modelos desfilaron mientras usaban su celular. En cuanto a Coperni, que dejó la vara muy alta, este año incluyó perros robots en su pasarela y la performance principal del show fue uno de ellos quitándole el abrigo a una de las modelos.

Estilo inmaculado y cuidado ambiental. Donde apenas se vieron hombreras, no estuvo el color rojo, ni las plataformas ni los pasamontañas fue en la pasarela de Chloé. Casada con la sustentabilidad, no hay colección de la marca que no denote conciencia ambiental, un trabajo que sin duda hace falta dentro de la industria de la moda, de las más contaminantes del mundo. Un 60% de las telas utilizadas en su colección fueron hechas con materiales de bajo impacto. La presencia del algodón fue casi nula para evitar el uso de agua en la producción de esa tela. Se reemplazó el cashmere natural por el reciclado y el denim utilizado fue hecho con algodón reciclado con cáñamo y lino. El cuero sí fue real, ya que Gabriela Hearst considera que el uso del cuero vegano no ayuda al medio ambiente. “Cuando vuelvo a mi campo en Uruguay me preguntan: ¿qué está pasando en el norte? Yo les cuento que tienen que quemar cuero, porque la gente quiere usar poliéster en su lugar. La idea de que los zapatos veganos están ayudando al medio ambiente es solo un buen marketing”, comentó la diseñadora al diario británico The Guardian antes del desfile.

La colección se presentó con 40 modelos —entre las que estuvo la hija de Kate Moss, Lila Grace Moss— en tan solo ocho minutos. Parece difícil impactar a los invitados en tan poco tiempo pero se logró. El silencio que se generó cuando entró la primera modelo a la pasarela y el coro de mujeres que musicalizó el momento hicieron de los ocho minutos un momento glorioso, una oda al arte de la moda. Las modelos vistieron faldas, pantalones, camperas y vestidos cortos de cuero. Vestidos ajustados de crochet, otros sueltos con mangas abullonadas y sacos largos hasta el piso. Todo en colores crema, negro o tostados, con algún amarillo vibrante.

Stella McCartney y Acne Studios fueron otras dos marcas que también ubicaron la naturaleza bajo el reflector. La primera se inspiró en la elegancia del caballo para su colección, mientras que la segunda en la fuerza de la selva. Sin embargo, el show de McCartney provocó polémica entre el público, ya que incluyó a un grupo de siete caballos reales en el desfile. Sonó música electrónica fuerte y el público, formado por cientos de invitados, no paró de tomar videos y fotos con flash. No quedan muchas dudas de que el evento no fue lo suficientemente respetuoso con los animales, por lo que su discurso ambientalista y animalista se vio cuestionado.

Inspiración feminista. La musa detrás de los diseños de Chloé fue la pintora italiana barroca Artemisia Gentileschi (1593-1656). Ella estuvo presente en pequeños detalles de los atuendos, como el cuello barco limpio, las mangas de obispo, el volumen de las faldas que nace en las caderas, alguna capa típica de la época del Renacimiento y los colores. La artista italiana fue de las pocas mujeres que tuvo éxito en el mundo del arte renacentista, dominado por los hombres, y podría considerarse de las primeras pintoras feministas. “Le mostraré a su señoría lo que una mujer puede hacer”, “mientras viva tendré dominio sobre mi ser”, “el nombre de una mujer genera dudas hasta que se ve su trabajo” son algunas de sus frases más conocidas. Esta inspiración detrás del show representó una alabanza al papel de la mujer en la sociedad.

El tinte feminista no solo llegó a los diseños de la colección. El desfile fue acompañado por pequeñas entrevistas en video a las invitadas especiales de la marca y a las modelos. Publicadas en la cuenta de Instagram de Chloé, la voz de Gabriela Hearst pregunta a Venus Williams, Devyn García y Colin Jones, entre otras, qué desean para las mujeres este año, entre otras preguntas del estilo. Todo concepto de una colección determina el tono de la decoración del lugar, así como la música, que marca los pasos de las modelos sobre la pasarela. A cargo de los uruguayos Danilo Astori Sueiro y Juan Campodónico, las melodías con coros femeninos inundaron un salón del Centro Pompidou, donde se celebró el desfile.

El tema principal del soundtrack fue la canción Just, de David Lang. A partir de este tema, Campodónico compuso una pieza con el mismo tinte. A eso se sumaron sonidos de batería a cargo del también uruguayo Mateo Ottonello. La música logró envolver a los invitados en aires renacentistas y dar la sensación de estar en una iglesia o dentro de la película Retrato de una mujer en llamas. “Es muy hermoso formar parte de esta aventura en las primeras ligas del mundo de la moda”, comenta Astori. Además de la producción musical de los shows de Chloé, el productor se encarga también de la música de los desfiles de la marca propia de Gabriela Hearst. A su vez, hace la curaduría de la música que se escucha en los locales de ambas marcas alrededor del mundo. Para los shows de Chloé, Campodónico se suma al equipo. “Cuando estamos juntos en los viajes con Gabi y Juan se siente algo muy especial y se festeja como tal”.

Más allá de los desfiles. La Semana de la Moda trasciende los shows y el street style. Hay pop ups de diseñadores emergentes aglomerados en el barrio Le Marais. También showrooms de diseñadores, como el que se encuentra en el Jardin des Tuileries y donde la marca uruguaya Tach Clothing tuvo su propio stand. Además, se organizan conversatorios online a través de la Federación de la Alta Costura y la Moda.

Sin embargo, existen marcas que eligen no participar en el circuito oficial de las semanas de la moda, a pesar de poder hacerlo, mostrando algo de rebeldía y apego a ciertos valores. Dos ejemplos son Jacquemus y Alaïa. Las dos marcas francesas deciden no mostrar sus colecciones con un show parisino durante esta semana. Mientras que Jacquemus nunca lo hizo, Alaïa sí, en reiteradas ocasiones. Pero este año lo hizo en Amberes, la ciudad más poblada de Bélgica. Conocida por ser un hub de diseño y moda, es donde vive el actual diseñador creativo de la marca, el francés Pieter Mulier, que invitó a los mayores referentes de la moda y el mundo creativo, como Pedro Almodóvar y Raf Simons, a su casa de arquitectura brutalista para presentar su nueva colección. Las modelos caminaron por el living, la cocina, el baño y la biblioteca de esta impresionante edificación, mientras que los invitados estaban sentados en banquitos desperdigados por cada una de estas salas.

Si bien Jacquemus, marca que lleva el apellido de su fundador francés de nombre Simon, no participó nunca del circuito de desfiles de la Semana de la Moda de París, sí se encuentra en sus alrededores. Y no pasa desapercibido. El miércoles 1º inauguró un pop up donde se pueden adquirir los productos de su nueva colección, en las galerías Lafayette. Hasta el 1º de abril se puede recorrer este espacio que impresiona por las instalaciones en tamaño gigante que dialogan con las prendas a la venta. Una cartera, un lavarropas, una tostadora y hasta una máquina de pop, todas inmensas, se ubican en diferentes puntos por el lugar. Una florería y un café también acompañan las prendas coloridas de Jacquemus.