Cronología de una estrafalaria

Poker Face, el segundo single de The Fame, su primer álbum, llegaba a los primeros puestos de todos los rankings y el nombre de Lady Gaga empezaba a resonar en el mundo de la música pop. Akon, el cantante de R&B, la había descubierto mientras interpretaba un show de burlesque titulado Lady Gaga and the Starlight Revue, que había creado ella misma e interpretaba en clubes nocturnos. En 2009, con la fama pisándole los talones, terminó de grabar el segundo LP, The Fame Monster, compuesto por ocho canciones inspiradas en sus propios miedos —entre ellas Bad Romance, Alejandro y Telephone— y terminó de confirmar su condición de estrella. Desde el principio, la amó el público y la respetó la crítica.

Para este año, los fans —que empezaban a comparar a Gaga con Madonna— ya eran correligionarios, identificados con el espíritu freak de Gaga, su look inclasificable y su discurso liberador. Iba más allá de la natural tendencia de las divas pop (Madonna, Barbra Streisand, Diana Ross) a generar simpatía en la comunidad gay: las canciones de Gaga les daban el valor de caminar por los pasillos del colegio con paso firme. “Qué freak’, gritaban mis pares frente a la foto de Gaga con su vestido de carne. Yo ardía de furia al escucharlos burlarse de ella; si ella era una freak, esta persona que yo amaba, entonces yo ya no quería ser normal”, escribió el periodista de The Guardian Bryan O’Flynn, en una columna reciente en la que habla abiertamente de su homosexualidad y la influencia de la cantante en su autoestima. A esta altura, ella ya había ganado cinco Grammy.

2011

Born This Way, la canción que da título a su tercer álbum, se convirtió en el himno de todo lo que predica Lady Gaga. Una oda a la belleza propia, a levantar la cabeza con orgullo y hasta las garras para dar batalla: el gesto con las manos en alto y la cara con expresión felina se volvieron una seña particular de la intérprete, que replicaban sus fans.

2012

En este año, su aspecto empezó a cambiar ligeramente. Los outfits-casi-disfraces fueron dando paso a un estilo más elegante, consecuencia de un cambio en la cabeza de Haus of Gaga, el equipo creativo responsable de su aspecto. Con la partida de Nicola Formichetti y el ascenso de Brandon Maxwell, exasistente del primero, el giro fue bastante notorio: se empezaron a reconocer en las apariciones públicas de la artista inspiraciones más vinculadas a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o Joan Collins, tanto en el peinado como en la silueta de sus trajes.

2013

Se editó el tercer álbum: Artpop, que quedó lejos de alcanzar el éxito de los anteriores. El año no fue uno de los que Lady Gaga recordará con nostalgia. Fue entonces también cuando tuvo que cancelar The Born This Way Ball Tour debido a una lesión en la cadera que terminó en intervención quirúrgica. Los Little Monsters —como se hacen llamar sus fanáticos— respondieron amorosamente al anuncio, anteponiendo la salud de Mother Monster —como se hace llamar ella— a la ansiedad por verla en vivo.

2014

Su cuarto álbum se desvió por completo de lo que cualquiera podría calificar de “esperable para Gaga”: se tituló Cheek to Cheek y lo grabó a dúo con Tony Bennet. El disco, una selección de 11 temas del cancionero estadounidense (los clásicos norteamericanos escritos entre 1920 y 1960), se llevó el Grammy a Mejor álbum de pop vocal tradicional, el sexto para la cantante. “Trabajar con Tony reafirmó todo lo que sabía pero que empiezas a olvidar cuando tu vida cambia y se vuelve muy ruidosa. Para Tony, todo se reduce a buena música”.

2015

En febrero de este año (además de comprometerse con el actor Taylor Kinney), Gaga brilló en el escenario de los Oscar para rendir tributo a La novicia rebelde en su 50º aniversario y a su protagonista, Julie Andrews, al interpretar un enganchado con algunas de las canciones más recordadas de la película (The Sound of Music, My Favorite Things, Edelweiss, Climb Ev’ry Mountain). Su coqueteo con el cine y la actuación no se limitó a esa interpretación: ese mismo año se sumó al reparto de American Horror Story: Hotel, la serie creada por Ryan Murphy (también responsable de Glee y férreo embajador del movimiento LGBT), y ella se llevó un Globo de Oro por su interpretación. Según dijo en su discurso de agradecimiento, la actuación había sido su primer sueño.

2016

La ceremonia del Oscar volvió a recibirla, esta vez para interpretar Til It Happens to You, la canción que fue banda sonora del documental The Hunting Ground, que hizo visibles y denunció las violaciones en los campus de las universidades en Estados Unidos. Presentada por el entonces vicepresidente de ese país, Joe Biden, Gaga terminó la actuación con una ovación del público y, de alguna manera, podría considerarse un anticipo de lo que sucedería poco después con el movimiento Me Too. Unos meses después, su compromiso con Kinney se rompió, pero ella tenía otras cosas en que pensar. En octubre se presentó su quinto álbum, Joanne, inspirado en su tía, Joanne Germanotta, a quien nunca llegó a conocer; murió con tan solo 19 años, antes de que Stefani Joanne Angelina Germanotta (Lady Gaga) naciera. Con Joanne, la diva volvió a los primeros puestos de los rankings. Ella vio este disco como una evolución: un regreso a la familia, a su historia personal y una revisión de su vínculo con los hombres. “Siempre quise ser una chica buena”, dijo, y en parte lo que intentó mientras escribía y grababa este disco fue entender por qué todos los hombres de los que se enamora son “cowboys”.

2017

Cowboy o no, Gaga se comprometió con su agente, Christian Carino, con el Joanne Tour en puerta. Sobre finales de año, Netflix estrenó el documental Gaga: Five foot two, que dio acceso total a la vida de la artista en su casa, en el estudio de grabación y entre amigos, y en el que ella misma reveló que sufre de fibromialgia, la enfermedad crónica que provoca dolores musculares y fatiga.

2018

Gaga parece por fin dispuesta a despojarse de los disfraces y a mostrarse más al desnudo, como se la ve en la portada de su último disco. Esta chica nacida en Nueva York hace 32 años decidió que también quería ser actriz, y que protagonizaría la cuarta remake de A Star is Born, de Bradley Cooper, que decidió que también quería ser director. Juntos interpretaron la banda sonora de la película, una historia de amor clásica en la que ella reafirma esta nueva fase de su carrera, en la que está dispuesta a que el mundo la vea sin artificios ni extravagancias. Solo ella y su voz, siempre descomunal.

