El talento versus la actitud

Últimamente se lo ha visto algo desmejorado, demasiado para sus 55 años: muy delgado, sin maquillaje (el delineador negro no suele faltar en sus looks) y con ojeras muy marcadas. Motivos no le faltan. Hace pocos días anunciaron la suspensión del estreno de City of Lies —la película que protagoniza sobre la investigación policial de la muerte de los raperos Tupac Shakur y Biggie Smalls—, previsto para principios de setiembre. La decisión, se presume, tiene que ver con la acusación de un miembro del equipo de filmación de la película, Greff Rocky Brooks, el jefe de locaciones, que sostiene que el actor lo golpeó dos veces en las costillas y lo desafió a que, si le devolvía los golpes, le daría 100.000 dólares. No hay fechas de una posible llegada al cine más adelante; todo parece indicar que la productora Global Road Entertainment decidió no exponerse a un fracaso rotundo de público.