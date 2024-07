Emiliano Lasa

Emiliano tiene un talento increíble; sus resultados y logros internacionales lo demuestran. Pero no solo con talento se llega a un rendimiento excepcional, se necesita un nivel de dedicación y disciplina frente al entrenamiento muy grande, que no siempre se está dispuesto a entregar porque implica un sacrificio en otros aspectos de la vida que también son muy importantes, como la familia y los amigos. Esto habla de una persona que tiene sus objetivos muy claros, que sabe que el sacrificio y el trabajo son el camino para obtener los resultados buscados y que esa recompensa lo vale. Cuando uno cumple con sus objetivos, el nivel de superación personal es máximo y la alegría y orgullo llenan al deportista, a todo su entorno y a todo el país. Esa sensación es única y es el motor para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos.

El deporte de alto rendimiento puede ser muy duro, cruel, sin piedad. Por más que uno haga todo lo que esté a su alcance, puede tardar años en conseguir el resultado esperado o tal vez nunca llegar a él. Son las reglas del juego y cuando uno juega, las acepta. Clasificarse a un Juego Olímpico como deportista uruguayo es un sueño que muy pocos logran alcanzar. Cada año se debe pasar raya y preguntarse: “¿Hice lo mejor que pude? ¿Invertí el tiempo necesario? ¿Di lo mejor de mí en la competencia?”. En mi experiencia, por ejemplo, cuando llegaba a casa luego de cada día de regata que implicaba un esfuerzo máximo y me dolían las piernas al subir las escaleras, tanto que casi no las podía subir, me quedaba tranquilo porque había dejado todo en la cancha. Seguramente, Emiliano ha tenido esa sensación de que te duele todo el cuerpo, pero estás feliz porque más allá del resultado entregaste tu mejor esfuerzo. Este es el camino que te lleva a la gloria olímpica, como la que tuvo Emiliano en Río 2016.