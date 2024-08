Entrevista: Alem García

Nació en San Luis, cerca del Chuy, un lugar al que llegó su abuelo sirio. ¿Cómo se instaló allí? Mi abuelo paterno, Mohamed El-Hom, acriollado en Rocha como José María García, vino huyendo de Siria. No hay holocausto sirio porque el árabe, no sé si por influencia de su cultura o la religión, no se queja. Mi abuelo escapó. Llegó a Argentina; no le gustó, Montevideo tampoco le gustó, y fue el primer árabe que llegó a la zona fronteriza del Chuy. Se instaló con una casa de comercio que después fue de ramos generales; vendía desde comestibles a cubiertas de autos, artículos de farmacia, de todo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

¿Habla árabe? Poca cosa.

¿Qué tal se lleva con su cocina? Me defiendo.

¿Por qué se hizo abogado? No sabría decirlo. Por vocación, tal vez. O por influencia de mi padre, productor agropecuario, que tenía varios libros. La diversión que teníamos los niños de aquella época era leer. La otra diversión era escuchar la radio de Porto Alegre. Hablo portugués y castellano, en Rocha se da la particularidad de que no se habla portuñol.

Su abuelo era colorado. ¿Cómo se hizo blanco? Mi abuela era fanática blanca. Era herrerista, contrariamente a mi padre, que era nacionalista independiente. Una vez fue el doctor Luis Alberto de Herrera hasta esa parte de Rocha. A la hora de los postres, yo ayudaba a mi abuela, le servimos dulce de leche con cucharita y él me llamó para pedirme un tenedor. No sé por qué comía dulce de leche con tenedor, me llamó la atención. Después me vinculé a Carlos Julio Pereyra y al equipo de Alberto Gallinal en 1966.