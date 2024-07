Entrevista a Luis Lacalle Pou

Por eso hoy, el segundo hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle esta´ de lleno en una campan~a electo- ral en la que pretende converirse en el candidato u´ni- co del Partido Nacional. El desafi´o es nuevo, pero a e´l no hay que explicarle que´ es una campan~a electoral.

A casi un an~o de las internas, el Partido Nacional inicio´ la campan~a y Lacalle Pou es —hasta el mo- mento— la sorpresa de las elecciones de 2014. Por varias razones. Primero porque logro´ consolidarse como candidato en un sector en el que fguraban unos cuantos nombres para ocupar ese puesto. Con un trabajo intenso y recorridas permanentes por to- do el pai´s, fue logrando las adhesiones necesarias hasta convertirse en el precandidato que aspira a disputarle la interna al senador Jorge Larran~aga.

Lacalle Pou desembarco´ formalmente en la poli´- tica cuando en 2000 asumio´ una banca en Diputa- dos por Canelones, como suplente de su madre. En estos trece an~os paso´ de ser “el Cuquito” o “el Cuqui chico” a ser hoy un candidato con nombre propio.

Hace pocas semanas presento´ su precandidatura en un acto en el Teatro Metro que teni´a muy poco de la “liturgia” traicional de los actos blancos. Nada de fotos de pro´ceres nacionalistas en el estrado. Solo se podi´a leer la frase de Albert Einstein: “Si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo”. Tal vez porque se dio cuenta de que hay fo´rmulas que en poli´tica ya no funcionan como antes.

En el escenario se ubicaron dirigentes blancos y otras fguras que se sumaron a su candidatura, co- mo la exdirectora del Liceo Bauza´, Graciela Bianchi, hasta ahora frenteamplista; o el flo´sofo Pablo Da Silveira. Ahi´ Lacalle Pou insto´ a mirar “hacia ade- lante”, con una “mochila vaci´a” de pasado.

Una man~ana de julio, Lacalle Pou recibio´ a gale- ri´a en su casa del barrio privado La Tahona. La idea no era hablar de sus propuestas de gobierno, sino tratar de saber quie´n es este candidato bastante ati´pico para la poli´tica actual que, parado´jicamente, forma parte de una de las familias ma´s gravitantes en la historia del Partido Nacional y del Uruguay.

Bio´logo frustrado, amante del surf, padre de hi- jos por fecundacio´n in vitro, ex consumidor de dro- gas en la juventud, y adolescente que durante un an~o recibio´ tratamiento con hormonas para lograr el crecimiento acorde a su edad. Todo eso es parte de su vida que hoy queda ma´s expuesta. Con algu- nas particularidades, como la botella de Terma que lleva en su camioneta cuando viaja al interior, por- que no le gusta el whisky ni el alcohol en general. Solo alguna cerveza que toma con su mujer en el li- ving, en las noches en que llega temprano a su casa.

¿En que´ momento se dio cuenta de que podi´a convertirse en candidato presidencial?

Diri´a que abril de 2012. Despue´s de un an~o y medio de recorrida por el pai´s empece´ a ver deter- minadas situaciones, a notar que habi´a necesidad de algo nuevo. Ahi´ le hice un planteo a alguien que quiero mucho y le dije: “creo que en abril de 2013 la situacio´n del partido va a ser esta”. Ese di´a comuni- que´ que capaz que esa decisio´n teni´a que tomarla.

¿A que´ persona le dijo eso?

A Lacalle.

¿Y e´l que le dijo?

Me escucho´. Hablamos 47 minutos, yo hable´ 42. No decidi´ ser candidato hasta noviembre de 2012. Me levantaba un di´a y deci´a “voy a ser candidato” y me iba a dormir diciendo que no. Signifcaba ade- lantar mis tiempos poli´ticos normales.

Tiene 39 an~os. ¿La edad juega a favor o en contra?

Es como el arte marcial Aikido, en que la fuerza negativa se transforma en fuerza positiva. La socie- dad uruguaya es la ma´s envejecida del mundo y los u´ltimos presidentes tuvieron ma´s de 60 an~os. Aho- ra, donde esa fuerza o ese prejuicio se transforme en “tenemos la oportunidad de una persona que esta´ en todos sus sentidos, en el momento de ma´s vitalidad, con la capacidad de hacer ma´s esfuerzo fi´sico e intelectual, que tiene su momento”, puede ser algo positivo. En estos di´as que estoy recorrien- do lugares de intere´s para un futuro gobierno me estoy encontrando que quienes encabezan esos lu- gares son en general gente de entre 35 y 45 an~os. Me queda claro que esta candidatura es una trans- gresio´n positiva y que como toda transgresio´n signi- fca dar pasos antes que la sociedad los internalice.

¿Cree que a esta altura ya tiene su propia carrera o siempre sera´ en poli´tica el hijo de Lacalle y Julita?

Cuando Lacalle se va a dormir la siesta dice: “el nieto de Herrera” se va a dormir la siesta. Lo dice porque histo´ricamente fue el nieto de Herrera. La carrera de Lacalle se dio con Herrera muerto, por que murio´ cuando e´l teni´a 17 an~os. Mi actividad poli´tica se da con un presidente vivo, senador, excan- didato en las elecciones anteriores. Es un hecho de la realidad y por suerte mi padre esta´ vivo. Nunca tuve complejos de ser o no ser.

Para buena parte de la sociedad usted es el nene bien de Carrasco, que pertenece a lo que vendri´a a ser una dinasti´a poli´tica del pai´s. ¿Se lo hacen sentir en determinados lugares?

Al reve´s. ¿Cua´l es el electorado histo´rico de nuestro sector? Por lo general nivel socioeducativo bajo, salvo la frutilla, la parte de arriba. Los partidos po- li´ticos todos cortan transversalmente la sociedad, si no, no se entenderi´a por que´ el Frente gana en Pocitos o Malvi´n y por que´ el Partido Nacional gana en lugares alejados donde el Estado no ha llegado. Ahi´ hay gente que vota al Partido y tiene muchas necesidades. Nunca nadie me lo hizo sentir. Creo que la gente, cuando busca conocer a otra persona, se desprende del prejuicio. Es un ejercicio muy difi´cil, pero muy lindo una vez que lo logra´s. Los que ma´s te dicen el concheto son quiza´s los ma´s parecidos.

Ahora en Uruguay esta´ bien visto el estilo despojado y a veces hasta desprolijo que comien- za desde el presidente y sigue hacia abajo. ¿No tiene que lidiar contra eso?

No, absolutamente. Aparte no te pode´s travestir para conseguir votos. Te diri´a que una de mis po- cas virtudes es que ando por la vida sin careta. Me puedo poner un traje con corbata en la Ca´mara de Diputados, porque para mi´ estar prolijo y vestirme bien es una forma de respetarlo. Cuando me voy de gira estoy vestido como ahora. Me parece que hay que adecuarse a la situacio´n sin travestirte.

¿Es muy temperamental?

Soy muy pasional. Seguro no soy impulsivo. La vida es tener autocontrol. Si cada uno entregara su “su´per yo” seri´a un caos. ¿Cua´l ha sido un e´xito personal mi´o? Trabajar sobre mi´, sobre mis defec- tos, lo que pueden ser incontinencias. Es un trabajo diario. En nosotros convive el bien y el mal. Si uno se quiere preparar para ser presidente de la Repu´- blica, tene´s que hacer ese ejercicio.

¿Hizo terapia alguna vez?

Fui al psico´logo cuando teni´a diez an~os. Entre´ con dos problemas y sali´ con cinco. Nunca ma´s pi- se´. Fui una vez al psiquiatra cuando teni´a 22 an~os. Me miro´ y me dijo: “Vos no tene´s nada que hacer aca´, andate, portate mejor”.

Es abogado. ¿Llego´ a ejercer o tuvo otra acti- vidad antes de dedicarse a la poli´tica?

Trabaje´ en la Aladi en un pasanti´a. Con un amigo, Rodrigo Ferre´s, tuvimos algunos casos juri´dicos malogrados y me dedique´ de lleno a la poli´tica.

En su casa nunca falto´ nada, recibio´ una buena educacio´n, tiene una familia detra´s...

...y soy un agradecido por eso...

...y hoy vive en un lugar privilegiado desde el punto de vista de la seguridad. ¿Co´mo lidiar con esa idea que pueden tener algunos de que “y este me viene a hablar de problemas cuando nunca le falto´ nada”?

¿Hay que padecerlo en carne propia o hay que entenderlo? Que duela sin que te pase. ¿No sera´ ese el acto de entendimiento y generosidad que uno tie- ne que tener? El acto de sacrifcio y generosidad de la actividad de gobierno, como yo la entiendo, ¿no sera´ eso? ¿O sera´ que no necesariamente tienen que pasarte esas cosas para entenderlas? ¿Que te duela lo del otro y que no te duela lo propio? ¿No es eso generosidad?

Hay gente que puede pensar asi´.

Pero no puedo vivir atra´s de eso. Seri´a un trau- mado, un inseguro y no serviri´a. No me levanto pensando en lo que dira´n otros. Quiza´s en algu´n momento de mi vida, en la adolescencia y con inse- guridades, quiza´s vivi´a en torno a lo que pensaban otros. Y aprendi´ que eso haci´a mucho dan~o sobre el orgullo, sobre la autopercepcio´n de uno mismo, sobre la seguridad. Soy una persona que se dedica con mucha intensidad a lo que hace, que por suerte despue´s de trece an~os de ser diputado no tengo una caparazo´n para que los problemas no me entren.

Su padre es uno de los li´deres partidarios re- cientes ma´s destacados. ¿Que´ consejos le dio?

No es de darme muchos consejos. Esta´ bastante ansioso, naturalmente, porque ha pasado de ser el nu´mero 10, el nu´mero 9, a estar en la tribuna. Eso genera ansiedad en una persona que tiene una actitud vital. Una ansiedad compartible, a mi´ me gusta que este´ ansioso, porque al fn y al cabo soy su hijo. Cuando voy a ver a mis hijos jugar al fu´tbol me pongo ansioso y nervioso por ellos. Esto es de mayor dimensio´n. Pero siempre fui muy auto´nomo. Quiza´s los consejos de vida los tome´ ma´s observan- do actitudes que de forma verbal.

¿Y su madre?

Mi madre es una madre ti´pica del reino animal: muy protectora. Como esas gallinas que abren las alas y meten a sus hijos. Siempre fue la que estuvo en casa, la que nos crio´, al fn y al cabo. Creo que con un hijo, a pesar de la edad, siempre el senti- miento es el mismo. Cuando en un momento se te pone la luz arriba y sos protagonista de determi- nadas cosas, me imagino que la tensio´n afectiva es mayor. Pero de poli´tica casi no hablo con ella, aunque es una mujer muy inteligente y con una sensibilidad especial.

En su discurso de presentacio´n dijo que queri´a comenzar con “la mochila vaci´a” y mirando “hacia adelante”. Pero en Uruguay se mira mucho hacia atra´s en temas poli´ticos. ¿Esta´ preparado para que en la campan~a se hable de las acusaciones de corrupcio´n contra el gobierno de su padre?

Si´, por supuesto. Vivi´ con eso. No creo que este´, pero si esta´, tengo orgullo de la familia a la que pertenezco. Lacalle fue la persona a la que se la investigo´ ma´s en la historia del Uruguay. Con el visto bueno del gobierno de turno y con la aquiescencia de dirigentes poli´ticos de ma´s de un partido. Le revisaron hasta las medias. Tuvo una o dos acusaciones. Que hubo funcionarios que no se portaron bien, por supuesto. Perdo´n, ¿y ahora? ¿Yo por eso debo de acusar a quien manda? Quiza´ hay que ser claro en la severidad con que se castiga al propio. Nosotros sufrimos mucho. Lacalle nos haci´a apagar la luz cuando sali´amos de un cuarto de Sua´rez y Re- yes para no gastar plata de la gente. Por suerte, en los peores momentos, siempre supimos quie´nes so- mos, co´mo nos educaron y cua´les son nuestros va- lores. Daba mucha rabia, a mi´ me da mucha rabia.

Se esta´ metiendo en una campan~a electo- ral y eso muchas veces expone a situaciones complicadas. De acuerdo con su propia expe- riencia, ¿co´mo prepara a sus hijos para eso?

Nada, con la tranquilidad de co´mo son y de co´mo actu´a su padre. A mi´ nunca me prepararon para nada.

Por razones de agenda Lacalle Pou ha abandonado actividades que le gustaba hacer en su tiem- po libre. Ya casi no lee otra cosa que no sean documentos vinculados a la actividad poli´tica y tampoco va al cine. Pero una de las cosas que ma´s lamenta es que no puede practicar surf, una de sus grandes pasiones.

En su escritorio tiene un cuadro pintado por un amigo en la playa ubicada en la desembocadura del Arroyo Maldonado, en La Barra. Es algo asi´ co- mo su lugar en el mundo, por eso espera que el di´a que muera, sus cenizas sean tiradas ahi´. Ahi´ e´l encuentra “paz”, ma´s au´n si esta´n sus hijos y su hermano Juan Jose´.

Hace tiempo que no corre olas y que no tiene una “convivencia i´ntima” con la naturaleza, algo que extran~a porque le encanta estar en el monte o cer- ca del mar. Por eso de nin~o adiestro´ perros y son~o´ con ser domador de caballos o bio´logo marino. Queri´a convertirse en Jacques Cousteau con su propio Calypso, pero se transformo´ en abogado.

Cuando Lorena Ponce de Leo´n se caso´ con La- calle Pou lo hizo sabiendo que en un futuro e´l iba a querer competir por la Presidencia. Fue la primera persona en saber que e´l seri´a candidato y ahora es- ta´ “a la orden” para salir a su lado o estar presente cuando alguna actividad ofcial lo requiera.

En todo momento e´l se refere a ella como Loli. Cuando lo conocio´ ella estaba “a an~os luz de la po- li´tica”, pero por su familia paterna teni´a rai´ces na- cionalistas. “Ella tuvo siete partientes directos en la revolucio´n de 1904”, conto´ Lacalle Pou.

Loli es paisajista y una vez al mes viaja durante una semana a Buenos Aires a hacer un curso de especializacio´n. Por eso, cuando galeri´a hizo la entre- vista, ella no se encontraba en la casa. Los tres hijos estaban de vacacaciones y una sobrina le daba “una mano” hasta que los nenes se fueran a Florida, al campo de “El Tata”, como le dicen al abuelo Lacalle.

Los mellizos Luis Alberto Aparicio y Violeta tie nen nueve an~os. Nacieron por fecundacio´n in vitro. Teni´an siete meses cuando Luis Alberto y Loli se enteraron que iban a ser padres de nuevo. Entonces nacio´ Manuel (llamado asi´ por Manuel Oribe), que hoy tiene siete an~os.

¿Co´mo conocio´ a su esposa?

Cuando teni´amos 18 y 15 an~os salimos. Segu´n ella le hable´ toda la noche de mi exnovia. Fue tan aburrido que ni ella ni yo nos acordamos ado´nde fuimos. Despue´s me recibi´ de abogado y mi prima Milagros (Herrera), la hija de Ita Heber, que es i´nti- ma amiga de Loli organizo´ un asado por mi recibi- miento. Eran todas parejas y los u´nicos que esta´ba- mos solos e´ramos Loli y yo. Esa noche nos fuimos a bailar a Azabache, era mie´rcoles. Al otro di´a teni´a el casamiento de un amigo en Las Piedras. Fui con ella. Al otro di´a me fui un mes de viaje. Cuando vol- vi´ la llame´ y salimos de nuevo. Nunca dejamos de salir. Fue en abril de 1998.

¿Que´ papel va a tener en la campan~a?

Ella esta´ a la orden. Tiene su desarrollo personal, es el soste´n familiar. Me gusta mucho que sea una outsider total y los consejos o apreciaciones que te da nunca las vas a ver ten~idas del subjetivismo de los que estamos en la diaria en el fragor partidario.

¿Co´mo decidieron ser padres por fecundacio´n in vitro?

Empezamos a tratar de tener hijos con las te´cnicas de baja complejidad. Era un estre´s. Los dos vimos que el a´nimo se iba a deteriorar. Entonces fui a hablar con un ti´o gineco´logo y le dije: “Ricardo, esto esta´ complicado. ¿Co´mo es el fnal del camino este?”. Ya veni´amos de un an~o. Fuimos directamente al fnal del camino. Conocimos a Marisa Dellepiane que es una profesional que quiero mucho. Tiene la dosis de afecto que debe tener en esto, que la parte psicolo´gica es muy importante, y tambie´n con la dosis de realismo para no generar falsas expectativas. Porque si te suben y te suben, la cai´da es ma´s grande. Es ma´s: despue´s del primer in vitro no logramos un embarazo y ese es el peor momento. En el segundo intento si´, fueron mellizos de embriones congelados, el primer caso en Uruguay.

¿Que´ le diri´a a padres que pasan por eso?

Me reu´no mucho. Siempre fui de exorcizar mis debilidades, es la forma de lidiar con ellas, a mi´ me gusta hablar. Y a la gente le viene bien hablar. La infertilidad es una enfermedad que —no me quiero meter en temas te´cnicos— esta´ i´ntimamente vinculada a lo psi´quico. Tal es asi´ que mi tercer hijo vino por medios naturales. A veces hay cuestiones fsiolo´gicas pero esta´ comprobado que muchas ve- ces se debe a temas psicolo´gicos.

¿Le costo´ mucho tomar esa decisio´n?

Nada.

Por su experiencia, Lacalle Pou ha sido uno de los impulsores del proyecto de ley que establece que la fertilizacio´n asistida sea una de las prestaciones gratuitas en el sistema de salud. Esa iniciativa, apro- bada en Diputados, ahora esta´ a estudio del Senado.

Lacalle Pou tambie´n fue el primer diputado en presentar un proyecto para habilitar el autocultivo de marihuana, algo que no prospero´ porque el of- cialismo propuso otra alternativa. Cuando hizo su propuesta conto´ en varios medios que habi´a con- sumido drogas.

Su posicio´n sobre esos dos temas lo muestran como alguien que no tiene dogmas y que se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad. Pero esa visio´n es diferente cuando se trata de otros puntos vinculados a la vida i´ntima de la persona, que tam- bie´n han estado en debate en el u´ltimo tiempo. Por- que Lacalle Pou se opuso a la aprobacio´n del matri- monio igualitario y a la despenalizacio´n del aborto.

¿Co´mo fue su experiencia con las drogas y que´ consumio´?

Era perio´dico, distanciado en el tiempo. Muchas.

¿Marihuana?

Si´, muchas.

¿Cocai´na tambie´n?

Si´.

¿En que´ e´poca fue?

De los 17 a los 23, ma´s o menos.

¿Co´mo llego´ a eso?

Siempre fui de transgredir li´mites. Tuve una parte de mi adolescencia con mucha inseguridad. No irradiaba cosas positivas. Y bueno, ta´. Tengo la posibilidad de contarlo fuera de todo eso.

No es comu´n que un candidato cuente ese tipo de cosas.

No, pero me parece que en la vida cuando uno es gobernante y abarca´s determinados temas te- ne´s que decir de do´nde los abarca´s. No puedo ha- blar de adicciones si no cuento mi historia. No fui adicto, por supuesto.

¿Nunca hizo tratamiento?

No. Un di´a, un viernes de Semana Santa, estaba con un amigo, y le dije: “Loco, vamos a cortar la pavada”. Era perio´dico, de vez en cuando.

Su padre era presidente en ese momento.

Si´. Yo les conte´.

¿Que´ le dijeron?

Lo que me querri´an haber dicho no me lo dijeron. Pero con la mirada estaba clari´simo. Aun ahi´, siempre confaron en mi´.

¿Por que´ voto´ en contra del matrimonio ho- mosexual?

Porque el que quiera tener una vida distinta seguro quiere ser tratado distinto, me imagino yo. Y creo que el matrimonio es una cosa y la unio´n homo- sexual es otra. Creo que hay que otorgar derechos, tranquilidades, certezas juri´dicas. Ahora, ponerle el mismo nombre, no me parece.

¿Se opuso por razones religiosas a la despe- nalizacio´n del aborto?Me opuse por lo que soy, que obviamente tiene una cuestio´n floso´fca, religiosa, demogra´fca, de concepciones. Mi personalidad esta´ formada por una historia, un presente y determinadas ense- n~anzas, muchas de las cuales ni siquiera son op- ciones personales.

¿Co´mo se cuida fi´sicamente?

Corro, hago pesas, Voy al gimnasio cuatro o cin- co veces a la semana.

¿Se hace ana´lisis me´dicos?

No. Soy iniciado en Reiki, mi mujer hace Reiki, y es terapeuta de fores de Bach. En casa medio que no hay remedios, todos tomamos fores de Bach.

Lacalle Pou no tiene apuro en responder y se toma tiempo para elaborar las respuestas. Pero no se lo ve tan co´modo al momento de hacerse fotos. Ahi´ esa tranquilidad desaparece y se pone inco´mo- do. Dice que no termina de acostumbrarse y que no quiere parecer un modelo de una casa de ropa.

De todas maneras accede a posar en el jardi´n, donde muestra dos de sus posesiones ma´s precia- das: una pequen~a cancha de fu´tbol y un parrillero donde los fnes de semana prepara un fuego para compartir en familia. Dice que es experto en hacer cochinillo en el horno de pan que hay al lado de la parilla.

En una casa como esa, uno imaginari´a que hay uno o dos Golden o Labradores, por ese preconcepto generalizado. Pero las opciones de la familia Lacalle Pou-Ponce de Leo´n son un poco ma´s originales: una Fox terrier “Rojas” —en honor a un dirigente nacionalista de Tala que ya fallecio´— y una Jack terrier llamada “Guapa”, bautizada asi´ por una aza- fata que la vio en el avio´n que la trajo de Espan~a.

A sus hijos les llama la atencio´n el movimiento de la casa. Se acercan y piden que su padre se saque ma´s fotos. E´l les dice que ya termino´ y les hace preguntas cotidianas. Quiere saber quie´n fue el que tosio´ la noche anterior y si se lavaron los dientes. Queda poco para que los suba al auto y los lleve a Cerro Colorado, al campo de la familia Lacalle.

Despue´s e´l volvera´ a iniciar otra recorrida por el interior. Antes iba solo, ahora trata de que lo acompan~e algu´n amigo que le pueda manejar. Dice que nunca faltan candidatos porque les divierte dar una mano con su campan~a. Una campan~a que e´l confi´a que siga despue´s de las internas y que le permita disputar las elecciones nacionales de octubre del an~o que viene.

GALERIA

2013-09-12T00:00:00

2013-09-12T00:00:00