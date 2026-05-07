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    Menos emisiones en 2025 afectaron los resultados de las bolsas de Montevideo y Electrónica

    La pérdida de la BVM se debió también a la baja de ingresos financieros por el tipo de cambio; la Bevsa tuvo utilidades gracias al resultado de su empresa Urutec

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las dos bolsas de valores principales del país aprobaron sus estados contables del 2025 con resultados afectados por el tipo de cambio y un “entorno internacional complejo”.

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    El año pasado, los resultados financieros fueron negativos en $ 9.763.436, “producto de la baja de valuación de los activos en dólares por la baja del tipo de cambio”, explica la memoria institucional.

    Agrega que para este 2026 se prevén “por lo menos cuatro bajas de corredores de bolsa”, por lo que disminuirán los ingresos fijos y variables de la entidad. Eso es algo que sucedió en 2024 y que, según preveía la memoria correspondiente a ese año, sería un factor de impacto para el 2025.

    “Está vinculado con muchas cosas, pero sobre todo con la baja de la operativa. No hay emisiones y además somos menos corredores”, explicó consultado por Búsqueda Ángel Urraburu, presidente de la BVM.

    El de 2025 es el primer resultado negativo durante su presidencia, añadió. En cuanto al efecto de la baja del tipo de cambio, indicó que las reservas de la bolsa están distribuidas mitad y mitad entre moneda nacional y dólares. Ese último componente ocasionó “una pérdida no menor”, señaló el corredor de bolsa.

    El volumen de operativa total en la BVM fue equivalente a unos US$ 486 millones en 2025, una caída de 60% respecto al año anterior y “el menor monto” de los últimos cinco años, constata el documento. Detalla que, tanto en el mercado primario como en el secundario, se registraron “reducciones significativas” de la operativa, con caídas de en torno al 74% y el 53%, respectivamente.

    Los instrumentos con mayores transacciones (64% de la operativa) fueron los Bonos Globales en dólares, Notas del Tesoro en unidades indexadas a la inflación y Letras de Regulación Monetaria. Por otro lado, los bonos extranjeros y los títulos emitidos por organismos multilaterales representaron el 15%, y los títulos privados locales el 10% del total.

    La asamblea de accionistas, donde se aprobaron el balance y la memoria institucional, tuvo lugar el 29 de abril.

    Electrónica

    Ese mismo día, la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) realizó su asamblea de accionistas —los bancos del sistema local, la caja bancaria y Provincia Casa Financiera— y aprobó los estados financieros del 2025. La institución fue concebida operativamente como una sociedad sin fines de lucro.

    El ejercicio resultó positivo en $ 8.087.439 (US$ 196.842) luego de impuestos, monto superior al del 2024, incluyendo a Urutec, una sociedad anónima propiedad de la Bevsa especializada en el desarrollo de plataformas tecnológicas para el sistema financiero uruguayo.

    Individualmente, la Bevsa perdió $ 4.684.407, lo que estuvo explicado por el incremento de gastos extraordinarios derivados sobre todo del retiro del gerente general y de la gerenta de administración, describe la memoria anual. Eduardo Barbieri cesó en la gerencia general y en su lugar asumió Diego Labat, expresidente del Banco Central.

    Los ingresos fueron menores a los previstos porque “algunas emisiones contempladas inicialmente no se concretaron durante el ejercicio”, pero tuvo un resultado operativo positivo gracias a que los gastos operativos fueron inferiores de lo presupuestado. La memoria señala que “se espera que durante el año 2026 aumente el nivel de emisiones de deuda y certificados de participación no financieros” en el mercado primario de la Bevsa.

    Sobre la operativa de 2025, destaca que pese al “entorno internacional complejo” se alcanzó la “cifra histórica” de US$ 100.114 millones entre todos sus mercados, un incremento de 12% respecto al 2024. Específicamente en valores, también llegó a un récord, tanto a nivel primario como secundario, con transacciones por US$ 56.583 millones, un 14% más que el año anterior.

    Ufex Bolsa de Valores S.A., un ámbito de negociación especializado en contratos de futuros y opciones, dio pérdida en 2025.

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