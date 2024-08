Harrison Ford: “Estoy acostumbrado a probarme ropas viejas y felizmente ver que todavía me quedan”

Fue muy innovadora, atrevida. En ese momento pensé que era una película significativa. No estaba demasiado seguro de cómo reaccionaría el público. Asistí a un par de proyecciones de prueba y vi la cinta con cinéfilos de sondeo. Creo que propuso un nivel de tecnología desconocido en ese momento. Sin duda, era una visión distópica de nuestro futuro. Pero ahora hemos visto lo que ocurrió, así que en muchas formas fue profética. Creo que a medida que la tecnología se desarrolla y la gente comienza a percibir en la vida real algunos problemas que abordó la película, cada vez hay más razones para aceptar los temas que muestra.

¿Su opinión ha cambiado con los años?

Creo que es una realización cinematográfica importante. Ridley Scott tiene un talento asombroso. Siempre lo pensé. Lidié con varios aspectos de la historia, pero ahora estoy contento. Llegué a la conclusión de que no responder la pregunta acerca del origen de Deckard, o su historia previa, es quizá más interesante. Ridley se inclinaba mucho hacia el concepto de que Deckard fuera un replicante con las imágenes de origami. Eso fue menos interesante para mi papel. Yo pensaba que el público debía tener un personaje humano para lograr la conexión emocional, y argumenté a favor de esto todo el proceso. Pero admito y entiendo que ese era mi prejuicio.

¿Qué recuerdos tiene del rodaje?

Regresar a casa en la madrugada, cuando salía el sol. Fueron 50 noches de lluvia en el lote exterior de los Estudios Warner Bros. Fue un trabajo muy rudo, una filmación complicada. Las horas eran largas. La iluminación fue ardua y difícil, esperábamos mucho tiempo. También hubo problemas físicos con las escenas, que debíamos superar durante el día, o en la noche.

¿Tuvo alguna reticencia para interpretar este papel de nuevo?

No, no tengo recelos. Me siento inquieto con cada película que hago; cada filmación es distinta y cada una tiene su grado de dificultad. Siempre espero lo mejor: que las relaciones funcionen, que las personas con las que trabajo consideren valioso lo que uno hace y que puedas ayudarles a lograr sus ambiciones.

¿Qué pensó cuando leyó por primera vez el guion de la nueva película?

Pensé que Ryan Gosling tenía un papel verdaderamente bueno. Disfruté mucho colaborar con Ryan en la película, pienso que es un actor magnífico, reflexivo, y aporta un crédito real a nuestra misión combinada.

¿Cómo es el mundo de Blade Runner 2049?

Es ligeramente peor que 50 noches en el lote exterior de Warner Bros. Las cosas no mejoraron mucho en cuanto a la ecología; la vida en la Tierra sigue siendo difícil por los problemas ambientales que afronta el planeta. Y también debido a los problemas sociales. Así que es un mundodesalentador. Pero es muy interesante representar un futuro posible.

Cuando alguien le pregunta de qué se trata, ¿cómo describiría la película en un par de frases?

No soy un entusiasta de poner nombre a las cosas. Me agrada que las personas vengan a ver una cinta sin tener demasiada información, sin una ambición particular sobre lo que van a ver. Deseo que la gente sea capaz de experimentar una película, de disfrutar sus propias sensaciones a lo largo de la proyección. Creo que emocionalmente lo mejor es venir al cine con esa mentalidad, sin mucho conocimiento.

¿Qué hizo su personaje en los últimos 30 años, desde que terminó aquella película, y cómo lo volvemos a encontrar en esta nueva historia?

Tengo varias ideas acerca de dónde ha estado y de lo que ha hecho, pero no creo que sean demasiado útiles. No quería proponer conceptos sobre lo que hizo, pero tampoco deseaba que la película mostrara una contradicción de lo que hubiera sido posible para él. Deckard vivió oculto y experimentó ciertos eventos trágicos desde la primera película. Y después de eso fue incluso más valioso encontrarlo. Pero también lleva la carga de proteger los secretos que tenía. Se sentía moralmente obligado a proteger esos secretos, por eso se ausentó. Fue a donde nadie esperaría que estuviera. Un lugar peligroso. Y creo que ha llevado una vida singular y muy solitaria.

¿Cómo lo vemos por primera vez en Blade Runner 2049?

El personaje que interpreta Ryan lo rastrea y lo encuentra. Él es uno de los elementos clave de un misterio que el personaje de Ryan trata de resolver.

¿Cómo reacciona K al conocer a Deckard?

Evidentemente, hay complicaciones. Ninguno de ellos conoce la historia completa del otro y creo que los dos desconfían de su relación. Al principio hay un mal entendimiento y después cierta acción que interrumpe el vínculo. Es un argumento valiente, es algo interesante cómo se comunican estos dos hombres. En mi opinión, lo que más valoro es el contexto emocional en su relación, creo que es respetable. Y especialmente en el mundo del futurismo y del hardware y de las conjeturas. Opino que ver relaciones emocionales verdaderas entre los humanos añade un enorme potencial para que los espectadores se identifiquen con ellas.

¿Cómo fueron las primeras charlas con el director Denis Villeneuve?

Tuvimos reuniones interesantes. He visto sus cintas y admiro su trabajo. No sabía cuál era su enfoque sobre Blade Runner y pasó un buen rato antes de que pudiera entender la profundidad de su ambición para la película. Denis es tranquilo y reflexivo, un tipo extremadamente inteligente que se toma el tiempo necesario para responder las preguntas por sí mismo. Y descubrí que es un compañero intelectual grandioso para analizar las difíciles cuestiones de la película.

¿Cómo fue regresar al mundo de Blade Runner, con una nueva versión de la pistola que tenía en la película original?

Creo que es divertido interpretar a un personaje 30 años después, así que no consideré que eso fuera un problema real. Hace poco, antes de esto, volví a encarnar a Han Solo después de casi 30 años de ausencia en ese papel. En cierto modo estoy acostumbrado a probarme ropas viejas y felizmente ver que todavía me quedan, así que no fue difícil. Fue agradable.

¿Qué roles cumplieron los sets reales? ¿Qué tanto se hizo en posproducción? ¿Y qué tan demandante físicamente fue este papel?

Pienso que los ambientes físicos son realmente útiles. Las personas se comportan de forma más realista en un ambiente auténtico, pues en verdad les afecta el sonido de sus pasos, pueden sentir todo de modo real. Creo que ayuda. Dicho esto, muchos de los sets son perfeccionados con imágenes computarizadas en la posproducción, y eso está bien. Pero me agrada ver que se preserva la escala humana. Esto quiere decir que reconocemos, como público, algo de la realidad del lugar en el que se encuentran. Me entusiasma tener una realidad física para trabajar en ella.

Ridley Scott los visitó un par de veces en el set. ¿Cómo fue volver a verlo?

Fue genial. Él tiene una mente brillante. Es muy agudo. Intelectualmente fue divertido hablar con él acerca del proyecto. Fue muy generoso en términos de entregar su bebé a otros. Me pareció fabuloso verlo de nuevo. De vez en cuando salgo a cenar con él y es muy ameno. Disfruto de su compañía.

¿Hay alguna tecnología de Blade Runner 2049 que le gustaría tener? ¿Algo que pudiera mejorar su vida?

Supongo que me preguntas acerca de autos voladores o algo así, y no tengo una respuesta para eso.

¿Algo de los aparatos de biotecnología o los implantes que usan para estar más saludable?

Todavía tengo gran parte de mi equipo físico original, así que no he aprovechado los inventos científicos de partes corporales. Estoy seguro de que mi tiempo llegará cuando necesite una rodilla o una cadera o algo así.

¿Cuáles son sus expectativas para la película ahora que se acerca el estreno?

Espero desesperadamente que Ryan Gosling continúe atrayendo al público. Que se mantenga fuera de la cárcel, fuera de problemas y que podamos aprovechar su enorme éxito actual (risas).

