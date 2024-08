Historia de Peté

N° 1961 - 15 al 21 de Marzo de 2018

Me quedé muy intrigado cuando Peté (que se llama en verdad Pedro Llosa Vélez) me pidió aquella cita, explicándome que tenía cierta urgencia. Era mi primo hermano, pero, dada la diferencia de edad —yo le llevaba casi cuarenta años— me había acostumbrado a pensar en él como mi sobrino. La familia Llosa estaba muy orgullosa de Peté, que, desde niño, daba muestras de ser un geniecillo. Había hecho unos estudios muy brillantes, en uno de los mejores colegios de Lima, el británico Markham, y, luego, gracias a sus excelentes notas, obtuvo una beca en una de las más exclusivas universidades para estudiar la carrera de moda: Economía, claro está. Se graduó con honores y de inmediato lo contrataron en un banco. Se abría, para él, quién lo iba a dudar, un porvenir dorado. ¿Para qué me habría pedido aquella cita?

Conversamos en mi escritorio, en Barranco, a esa hora en que el sol se hunde en el mar y este se incendia allá lejos en el horizonte. Las cosas que Peté me confesó me maravillaron y espantaron. Se había equivocado de profesión, no quería ser dentro de diez o quince años la persona que era su jefe en el banco y, siendo todavía joven, estaba a tiempo de dar un vuelco completo a su vida, siguiendo, ahora sí, su verdadera vocación. “¿Y cuál es?”, le pregunté, aterrado. ¡La literatura, por supuesto! Pensé que sus padres y, acaso, la familia entera pensarían que era mi culpa, que yo había metido en la cabeza de Peté tamaña estupidez, que a mí se debería que se frustrara la última posibilidad de que un pariente llegara a millonario.

Juro que hice lo que pude para impedir aquella catástrofe, imitando a los monjes budistas zen que, cuando un aspirante a novicio toca la puerta de su monasterio, no solo tratan de disuadirlo sino intentan romperle la cabeza. Le aseguré a Peté que escribir era un placer, sí, sin duda, pero nada alimenticio, que ni siquiera el uno por ciento de los escritores que hay en el mundo viven de su pluma, que deben buscarse trabajitos más nutritivos, generalmente mal pagados, que les quitan el tiempo precioso que quisieran dedicar a escribir sus libros, y que, en muchos, en tantísimos casos, todos aquellos sacrificios no servían de gran cosa, porque sus obras no eran reconocidas, ni siquiera llegaban a tener lectores, pues no valían mucho, o, si valían, eran solo reconocidas póstumamente, cuando al frustrado escribidor ya lo habían devorado los gusanos.

Pero Peté, en verdad, no quería consejos, sino un testigo de aquella decisión temeraria y audaz, que puso en práctica muy poco después. Renunció al banco, encontró un puesto de profesor de colegio y se matriculó en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras. Con los viajes dejé de verlo un buen tiempo y, de pronto, unos dos o tres años después, empecé a encontrarme con textos suyos en revistas literarias: prosas, pequeños relatos, experimentos, más indicios de una búsqueda que logros, hasta que, de pronto, me hizo llegar una pequeña colección de cuentos —la primera que publicaba, creo— uno de cuyos textos me conmovió mucho. Estaba inspirado en su padre, mi tío Pedro, un médico que, si mal no recuerdo, había fallecido hacía poco tiempo. Era una evocación muy personal, escrita con elegancia y astucia, que conseguía algo que no es fácil en la literatura, donde los malos son generalmente los personajes más interesantes y atractivos y los buenos, en cambio, parecen siempre, como Monsieur Bovary o los anónimos y zarandeados bobalicones de Kafka, gentes pobres de espíritu. Peté se las arreglaba en aquel relato para que el médico de su historia fuera un hombre decente, de buena y limpia entraña, y a la vez lúcido y sutil, con aquel código moral que se había impuesto y que seguía al pie de la letra, en una vida estoica, de heroísmo discreto y cotidiano.