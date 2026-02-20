  • Cotizaciones
    El director de las radios públicas, Daniel Ayala, renunció a su cargo

    Por el momento, la conducción quedará a cargo del Secan, que dirige Erika Hoffmann

    Daniel Ayala.

    Daniel Ayala.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después del regreso de su licencia, Daniel Ayala, presentó su renuncia como director de las radios públicas. En diciembre, Búsqueda había anunciado que la propuesta de Ayala no había recibido el presupuesto necesario para su implementación y siete trabajadores, principalmente de Radio Cultura, corrían riesgo de perder su trabajo.

    Para encontrar una solución, Ayala propuso que Radio Cultura emitiera solo música nacional y estaba negociando con la Ursec para conseguir una nueva frecuencia en FM. Por su parte, Radio Uruguay pasaría a tener los contenidos periodísticos y culturales, estos últimos con menos horario y frecuencia de los que tenían en Radio Cultura. Bajo estas nuevas condiciones estarían los programas La canoa, que conduce Diego Barnabé, La máquina de pensar, de Pablo Silva Olazábal, Espíritu libre, de Gustavo Rey, y Serendipia, a cargo de Malena Rodríguez Guglielmone, todos en este momento sin emitirse.

    La grilla propuesta implicó rebajas salariales y contratos por fideicomiso durante seis meses con posibilidad de seis meses más. El Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Uruguay (Sutre) considera que estos contratos son precarios y desde enero está participando en negociaciones tripartitas en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y el Ministerio de Educación y Cultura. La próxima reunión será el miércoles 25.

    Ayala es médico radiopatólogo, fue director de Cultura de la Intendencia de Florida, pero sobre todo es un hombre de radio con 37 años de trayectoria. Desde 1989 condujo Radioactividades, programa semanal dedicado a la historia de la radio. Coconducido con Luis Ignacio Moreira, aún no se sabe si continuará al aire.

    Ayer, miércoles 19, Ayala envió un mensaje a sus compañeros de las radios en el que les anunció su renuncia. “Los saludo, y reconozco especialmente el compromiso y la dedicación con que la inmensa mayoría de ustedes se desempeñaron en estos meses de trabajo. En lo personal, culmina un período de 37 años de tantos momentos compartidos, alegrías y tristezas; encuentros, reencuentros y desencuentros; bienvenidas y despedidas; la vida misma transitando en nuestras queridas radios. Convencido del importante rol que las radios públicas deben cumplir, es que con un Hasta Siempre! Va un Viva la Radio! Y en especial Viva nuestras Radios Públicas!”.

    Consultada por quién estará en la dirección de la radio, Erika Hoffmann, directora del Secan, dijo a Búsqueda que aún no se había resuelto y que, por el momento, será la dirección del Secan quien se haga cargo. En tanto, los cambios de la programación, que comenzarían en marzo, siguen sin concretarse.

