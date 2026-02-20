Oficialismo y oposición acordaron crear comisión bicameral para investigar compra de OPV desde el 2010 al 2026
El Frente Amplio tendrá mayoría en la comisión especial, que será presidida por la oposición; buscará “echar luz a una situación compleja” y, además, “economizar y sistematizar el trabajo de los parlamentarios”, anunció el senador Daniel Caggiani
El Frente Amplio y la oposición acordaron formar una comisión bicameral, en el ámbito de la Asamblea General, para investigar “la adquisición de patrullas oceánicas”, también conocidas como OPV, por sus siglas en inglés, anunció este viernes el senador frenteamplista Daniel Caggiani. De esta manera, los bloques evitaron crear dos comisiones investigadoras, una en el Senado y otra en Diputados, vinculadas a la compra de estas embarcaciones. “Se ha hecho esfuerzo de todos los partidos políticos para tratar de echar luz a una situación compleja” y “para economizar y sistematizar el trabajo de los parlamentarios”, explicó el coordinador de la bancada frenteamplista en el Senado.
Caggiani hizo el anuncio al inicio de la sesión de la Cámara de Senadores en la que se trataría la creación de una comisión investigadora propuesta por el Frente Amplio “sobre las presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, constitución de las garantías, ejecución del contrato y proceso de rescisión del mismo de dos patrulleras oceánicas por parte de las anteriores autoridades nacionales con el astillero Cardama y sus consecuencias, desde el año 2014 al 2026”. El oficialismo tiene mayoría en la Cámara Alta, por lo que la oposición pretendía investigar temas vinculados pero en la Cámara Baja.
Estaba previsto que Diputados tratara el lunes 23, entre otros temas, la propuesta del Partido Nacional de crear una comisión investigadora que analizara “los hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionadas con la rescisión del contrato para adquirir patrullas oceánicas”. Esta iniciativa, que contaba con el apoyo del resto de la oposición, se focalizaba en la actuación del gobierno de Yamandú Orsi, que rescindió el contrato con el astillero, pero además proponía estudiar hechos ocurridos desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez, como ”las propuestas recibidas” desde el 2005 hasta el 2019 y “las razones por las cuales no prosperaron” las compras de las OPV.
Este viernes, a la hora 18.30, al inicio de la sesión del Senado, Caggiani anunció el acuerdo alcanzado por oficialistas y opositores para unificar la investigación. El senador reconoció “la legitimidad y reglamentariedad donde se desarrollaron las preinvestigadoras en el Senado y en Diputados”.
El acuerdo implicó el levantamiento de la sesión de este viernes en el Senado, posponer el tratamiento el lunes 23 en Diputados y, en su lugar, citar a la Asamblea General para ese mismo lunes a la hora 15 con el propósito de conformar la comisión bicameral. Las normas no prevén la creación de investigadoras compuestas por ambas cámaras, por lo que se optó por el camino de una comisión especial.
El objetivo de la comisión será investigar “la adquisición de patrullas océanicas” y tendrá por objeto hechos acontecidos desde 2010 hasta 2026, “incluyendo la rescisión del contrato”, explicó Caggiani.
Tendrá nueve miembros del Frente Amplio y ocho de la oposición, y seis meses para trabajar, y su presidencia estará a cargo de la oposición. Todos los partidos con representación parlamentaria tendrán al menos un integrante.