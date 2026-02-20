  • Cotizaciones
    viernes 20 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Recaudación de la DGI se contrajo 2% real en enero, otro síntoma de la moderación económica

    El descenso de los ingresos de la principal caja del gobierno se produjo por menos IVA e IRAE al comparar con el primer mes del 2025

    Fachada del Ministerio de Economía.

    Fachada del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Dirección General Impositiva (DGI) informó este viernes que cobró $ 64.522 millones brutos, lo que implicó un aumento de 1,4% en valores corrientes. Pero descontado el efecto inflacionario, la variación internual fue un descenso de 2,0%.

    Leé además

    Sede del Ministerio de Economía.
    Finanzas públicas

    S&P: el plan fiscal es “alcanzable” si los “impuestos nuevos” se adoptan “de manera efectiva” y en plazo

    Por Ismael Grau
    Ministro Gabriel Oddone.
    Finanzas públicas

    Déficit fiscal cerró el 2025 por encima de 4% del PIB; ministro dice que seguirá “alto” este año

    Por Redacción Búsqueda

    A su vez, la recaudación neta de devoluciones ascendió a $ 57.469 millones, una baja real de 0,7%.

    Por impuestos, el IVA registró una disminución de 2,7% al comparar con enero del 2025, el Imesi virtualmente se mantuvo (0,1%), lo mismo que el IRPF (–0,1%), en tanto que el IRAE cayó 6,1%.

    Con el Presupuesto quinquenal aprobado a fines del año pasado, en 2026 comenzarán a regir algunas modificaciones tributarias, como el impuesto mínimo doméstico a las ganancias de las grandes corporaciones. Por esa vía, además de una mejora en la eficiencia recaudatoria, el gobierno apuesta a abatir el déficit fiscal.

    Selección semanal
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada del Ministerio de Economía.

    Recaudación de la DGI se contrajo 2% real en enero, otro síntoma de la moderación económica

    Por Redacción Búsqueda
    Daniel Ayala.

    El director de las radios públicas, Daniel Ayala, renunció a su cargo

    Por Redacción Búsqueda
    Ignacio Alonso junto a integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF, durante una asamblea por los derechos de televisión realizada a fines de 2025.

    La respuesta de la AUF a Tenfield: una “denuncia absurda y temeraria” que “agita grandes fantasmas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Donald Trump, junto al procurador general John Sauer, habla sobre la anulación de la mayoría de sus aranceles por parte de la Corte Suprema durante una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2026.
    Video

    Trump pierde en la Corte Suprema por los aranceles, pero anuncia un nuevo impuesto global

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage