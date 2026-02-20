Recaudación de la DGI se contrajo 2% real en enero, otro síntoma de la moderación económica

Como otro síntoma de la desaceleración reciente de la actividad económica, en enero la recaudación de impuestos registró un descenso frente a un año atrás medida en términos reales.
El descenso de los ingresos de la principal caja del gobierno se produjo por menos IVA e IRAE al comparar con el primer mes del 2025
La Dirección General Impositiva (DGI) informó este viernes que cobró $ 64.522 millones brutos, lo que implicó un aumento de 1,4% en valores corrientes. Pero descontado el efecto inflacionario, la variación internual fue un descenso de 2,0%.
A su vez, la recaudación neta de devoluciones ascendió a $ 57.469 millones, una baja real de 0,7%.
Por impuestos, el IVA registró una disminución de 2,7% al comparar con enero del 2025, el Imesi virtualmente se mantuvo (0,1%), lo mismo que el IRPF (–0,1%), en tanto que el IRAE cayó 6,1%.
Con el Presupuesto quinquenal aprobado a fines del año pasado, en 2026 comenzarán a regir algunas modificaciones tributarias, como el impuesto mínimo doméstico a las ganancias de las grandes corporaciones. Por esa vía, además de una mejora en la eficiencia recaudatoria, el gobierno apuesta a abatir el déficit fiscal.