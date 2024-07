La moda apuesta a la inmediatez

El tema parece no tener fin. Nadie sabe hacia dónde va la moda. Pero la maquinaria debe seguir funcionando, generando novedades, vendiendo ropa y sueños. Y para eso hay que adaptarse —cueste lo que cueste— y lograr que la sinergia entre el público y las marcas no pare. Hay que convivir con la inmediatez, las redes sociales y sus usuarios, con la necesidad de consumir ya. Hay que adaptarse a que, hoy, forma y contenido tienen la misma trascendencia. Hay que saber que la moda importa, pero que la puesta en escena es (a veces) hasta más relevante. Hay que tener celebridades en la front row y también en la pasarela. Hay que hacer show, ruido, generar clicks, retweets, likes. El mes de la moda empezó —como todos los años— en Nueva York, y en distintos puntos de la ciudad varias marcas y diseñadores destacados sentaron las posibles bases de una industria que aún no tiene muy claro hacia dónde va.